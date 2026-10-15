Kroatische und serbische Tourismus- und Wirtschaftsvertreter stärken Partnerschaften im Vorfeld der EXPO 2027 Belgrad

Zagreb (OTS) -

Vertreter der kroatischen und serbischen Wirtschaft sowie der Tourismusbranche kamen gestern beim „Visit Expo B2B Networking“ in Zagreb zusammen, um Geschäftsmöglichkeiten und Kooperationspotenziale im Vorfeld der EXPO 2027 Belgrad zu erörtern. Die EXPO ist die erste Spezial-Expo auf dem Westbalkan und soll neue Impulse für die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region setzen.

Das Programm umfasste Unternehmenspräsentationen, eine Podiumsdiskussion und gezielte B2B-Gespräche. Die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen und neue Geschäftsperspektiven auszuloten.

Igor Kovačević, Chief Operating Officer (COO) und Leiter der Abteilung für internationale Teilnehmer der EXPO 2027, hob Zagrebs strategische Bedeutung als Schnittstelle zwischen dem europäischen Binnenmarkt, Serbien und dem weiteren Westbalkan hervor. Die EXPO 2027 biete die Chance, bestehende Verbindungen zu vertiefen und einen Treffpunkt für Unternehmen aus der Region sowie aus Europa und der ganzen Welt zu schaffen.

Vom Networking zu konkreten Geschäftschancen

Die Podiumsdiskussion „Chancen und Auswirkungen der EXPO 2027“ beleuchtete Perspektiven für Tourismus und Wirtschaft in der Region. Beim anschließenden B2B-Speed-Networking tauschten sich die Teilnehmenden über mögliche Kooperationen aus, insbesondere in den Bereichen Gastgewerbe und Tourismus.

Nach Angaben der Kroatischen Wirtschaftskammer belief sich der bilaterale Warenhandel zwischen Kroatien und Serbien 2025 auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Über den Handel hinaus sieht die Kammer weiteres Potenzial für eine engere Zusammenarbeit insbesondere in den Bereichen Tourismus, Verkehr, Energie, Informationstechnologie, Bauwirtschaft und Landwirtschaft.

Über die EXPO 2027 Belgrad

Die EXPO 2027 Belgrad findet vom 15. Mai bis 15. August 2027 unter dem Motto „Play for Humanity: Sport and Music for All“ statt. Erwartet werden mehr als 140 internationale Teilnehmende und rund vier Millionen Besuche.

Ausführliche Informationen zur EXPO 2027 Belgrad finden Sie unter folgendem LINK.