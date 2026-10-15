  • 15.10.2026, 09:22:04
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REMINDER HEUTE: Pressegespräch zur Sanierungsoffensive 2027 mit BM Totschnig, BM Hattmannsdorfer, KPC-Abteilungsleiter Vidic

Wien (OTS) - 

Bundesminister Norbert Totschnig, Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Andreas Vidic, Abteilungsleiter bei der Kommunalkredit Public Consulting (KPC) laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein zur Vorstellung der Sanierungsoffensive 2027 im Rahmen eines gemeinsamen Pressegesprächs.

Wann: Heute, 15.10.2026, 12:30 Uhr
Wo: Pressezentrum des BMLUK, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien, (Eingang Sozialministerium)

Anmeldung: Wir ersuchen um Anmeldung bis heute, den 15.10.2026, um 10:00 Uhr unter [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

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