REMINDER HEUTE: Pressegespräch zur Sanierungsoffensive 2027 mit BM Totschnig, BM Hattmannsdorfer, KPC-Abteilungsleiter Vidic

Wien (OTS) -

Bundesminister Norbert Totschnig, Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Andreas Vidic, Abteilungsleiter bei der Kommunalkredit Public Consulting (KPC) laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein zur Vorstellung der Sanierungsoffensive 2027 im Rahmen eines gemeinsamen Pressegesprächs.



Wann: Heute, 15.10.2026, 12:30 Uhr

Wo: Pressezentrum des BMLUK, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien, (Eingang Sozialministerium)



Anmeldung: Wir ersuchen um Anmeldung bis heute, den 15.10.2026, um 10:00 Uhr unter [email protected].