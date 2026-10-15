2nd Cycle gewinnt SME EnterPRIZE 2026 in der Kategorie Start-ups

Wien (OTS) -

2nd Cycle (Niederösterreich) entwickelt automatisierte Lösungen für die Wiederverwendung und das Recycling von Photovoltaikmodulen.

AlphaEdge (Steiermark) verbessert mit Satellitendaten und Künstlicher Intelligenz Prognosen für Wind- und Solarstrom.

Independo (Wien) entwickelt Werkzeuge für Menschen, die Unterstützte Kommunikation nutzen und verbindet selbstbestimmte Alltagsplanung mit digitaler Teilhabe.

Die 2nd Cycle FlexCo aus Amstetten ist die Gewinnerin des SME EnterPRIZE 2026 in der Kategorie „Nachhaltige Start-ups“. Das Unternehmen entwickelt automatisierte Lösungen für die Prüfung, Wiederverwendung und das Recycling von Photovoltaikmodulen. Mithilfe einer eigens entwickelten Prüflinie werden gebrauchte Module analysiert und bewertet. Funktionsfähige Module erhalten so ein zweites Leben, während nicht mehr nutzbare Komponenten recycelt werden. Seit Anfang 2025 wurden laut Unternehmensangaben bereits mehr als 6.000 Photovoltaikmodule geprüft.

„Die Transformation zu einer ressourcenschonenderen Wirtschaft braucht nicht nur neue Technologien, sondern auch intelligente Lösungen für den Umgang mit bestehenden Ressourcen. 2nd Cycle zeigt, wie Kreislaufwirtschaft in einer Zukunftsbranche praktisch umgesetzt werden kann“, erklärt Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich. „Auch wir beschäftigen uns mit langfristigen Lösungen und verantwortungsvollem Ressourceneinsatz. Umso mehr freut es uns, junge Unternehmen auszuzeichnen, die mit Innovationskraft neue Wege aufzeigen.“

Simon Prüller, Mitgründer von 2nd Cycle, sagt: „Photovoltaik ist ein zentraler Baustein der Energiewende. Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass ausgediente Module möglichst lange genutzt werden können und so wertvolle Rohstoffe im Kreislauf bleiben.“

Platz zwei: AlphaEdge GmbH

Das Grazer Deep-Tech-Start-up AlphaEdge entwickelt mit „RenewSat“ eine Softwareplattform für die Prognose von Wind- und Solarstromerzeugung. Dafür werden Satellitendaten mit Künstlicher Intelligenz kombiniert, um Energieunternehmen und Netzbetreiber bei der Planung erneuerbarer Energieerzeugung zu unterstützen. Ein Pilotprojekt mit internationalen Energieunternehmen zeigte eine verbesserte Prognosegenauigkeit.

Platz drei: Independo GmbH

Das Wiener Softwareunternehmen Independo entwickelt digitale Werkzeuge für Menschen, die Unterstützte Kommunikation nutzen - etwa mit Symbolen, Fotos oder Audio. Die Anwendungen machen textbasierte digitale Prozesse zugänglicher und verbinden selbstbestimmte Alltagsplanung und das Festhalten eigener Erfahrungen mit den Dokumentationsprozessen von Fachkräften und sozialen Einrichtungen. So stärkt Independo digitale Teilhabe und Selbstbestimmung.

Der SME EnterPRIZE

Der SME EnterPRIZE ist eine Initiative der Generali Group, die seit 2021 kleine und mittlere Unternehmen in Europa auszeichnet, die im Rahmen eines Bewerbungsprozesses nachhaltigkeitsbezogene Lösungen in ihrem Geschäftsmodell präsentieren. In Österreich wird der Preis in den Kategorien Nachhaltiges Geschäftsmodell, Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen sowie Nachhaltige Start-ups vergeben. Zusätzlich wird ein Sonderpreis für nachhaltige Familienunternehmen verliehen. Die Gewinner_innen der Hauptkategorien erhalten ein Preisgeld von jeweils 10.000 Euro sowie Zugang zur Climate Academy des Start-ups Glacier. Darüber hinaus haben die Erstplatzierten die Möglichkeit, Österreich beim internationalen SME EnterPRIZE Event in Brüssel zu vertreten.

GENERALI ÖSTERREICH

Die Generali Österreich zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und 4.500 Mitarbeiter_innen zu den führenden Versicherungsunternehmen in Österreich. Sie betreut knapp 2 Millionen Kund_innen und ist in wesentlichen Bereichen des Retailgeschäftes unter den führenden Unternehmen. Die Generali Österreich ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.