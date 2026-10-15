Neue Wiener Bauordnung soll Wohnungen schützen, und trifft stattdessen leere Büros

Wien (OTS) -

Die Stadt will Wohnraum schützen, die geplante Änderung der Bauordnung trifft aber leere Büros, Geschäftslokale und gemischt genutzte Altbauten. Davor warnt der Verband der Apartmentvermieter (VDAV). Beschlossen werden soll sie am Dienstag, 20. Oktober, per Initiativantrag: ohne Begutachtung, mit Ausschuss und Landtag am selben Tag. Künftig braucht jede neue Gästeunterkunft mindestens drei getrennte Einheiten und in Häusern mit Wohnungen einen eigenen Straßeneingang. Für Büros im ersten Stock und kleine Gassenlokale ist das kaum zu schaffen. „Laut Inside Airbnb werden in ganz Wien nur rund 3.800 ganze Einheiten häufig kurzfristig gebucht. Trotzdem wird eine Verschärfung nach der anderen beschlossen, und die Stadt weiß nicht einmal, was sie damit trifft“, so Marcel Wegscheider, Sprecher des VDAV. Der VDAV fordert, die Verschärfungen der Bauordnung nicht zu beschließen und Mindestzahl sowie Straßeneingang zu streichen.