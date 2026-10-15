  • 15.10.2026, 09:05:34
  • /
  • OTS0036

Künstler Zino Weinstein fordert ewig brennenden Flakturm – bereits über 1.150 Unterschriften

Ein ewiges Feuer als Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus:

Künstlerische Darstellung des brennenden Flakturm, kein realer Brand. - KI bearbeitet
Wien (OTS) - 

Ein ewiges Feuer als Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus: Mit seiner jüngsten Kunstintervention „Der ewig brennende Flakturm“ fordert der Wiener Künstler Zino Weinstein, die Krone des Augarten-Flakturms dauerhaft in Flammen erscheinen zu lassen. Die begleitende Petition hat bereits über 1.150 Unterschriften gesammelt.

Das Feuer soll mithilfe von Wassernebel und LED-Beleuchtung entstehen – ohne tatsächliche Verbrennung. Zu besonderen Anlässen, etwa der Vienna Pride, könnte die Installation in Regenbogenfarben erstrahlen.

Mit dem Projekt möchte Weinstein eine Debatte über Österreichs Umgang mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit und die Bedeutung der Erinnerungskultur angesichts fortbestehenden Antisemitismus, Homophobie und Rassismus anstoßen.

„Die Vergangenheit ist nicht vergangen, solange ihre Ideologien weiterleben. Der Flakturm soll nicht länger stumm über Wien stehen, sondern als ewiges Mahnmal an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern.“ - Zino Weinstein

Die Intervention bildet den dritten und abschließenden Akt des Wiener Triptychons „Volksbegehren des Geistes“. Nach der Coronasäule und dem Turmbau zu Wien, der Forderung nach der Vollendung des Stephansdom-Nordturms, widmet sich Weinstein nun dem nationalsozialistischen Erbe der Stadt.

Die bewusst utopische Forderung ist Teil seiner künstlerischen Methode: Die öffentliche Debatte wird selbst zum Bestandteil des Kunstwerks – einer „Demokratieskulptur“.

Das Volksbegehren des Geistes soll künftig auch in Paris, Prag, Berlin und London fortgesetzt werden.

Change.org Petition

Rückfragen & Kontakt

Zino Weinstein
Zino Weinstein, MSc.
Telefon: +436506016088
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Künstlerische Darstellung des brennenden Flakturm, kein realer Brand., KI bearbeitet [Bild, 183.11KB]

Zino Weinstein

Rückfragen & Kontakt

Zino Weinstein
Zino Weinstein, MSc.
Telefon: +436506016088
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright