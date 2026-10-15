Künstler Zino Weinstein fordert ewig brennenden Flakturm – bereits über 1.150 Unterschriften

Wien (OTS) -

Ein ewiges Feuer als Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus: Mit seiner jüngsten Kunstintervention „Der ewig brennende Flakturm“ fordert der Wiener Künstler Zino Weinstein, die Krone des Augarten-Flakturms dauerhaft in Flammen erscheinen zu lassen. Die begleitende Petition hat bereits über 1.150 Unterschriften gesammelt.

Das Feuer soll mithilfe von Wassernebel und LED-Beleuchtung entstehen – ohne tatsächliche Verbrennung. Zu besonderen Anlässen, etwa der Vienna Pride, könnte die Installation in Regenbogenfarben erstrahlen.

Mit dem Projekt möchte Weinstein eine Debatte über Österreichs Umgang mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit und die Bedeutung der Erinnerungskultur angesichts fortbestehenden Antisemitismus, Homophobie und Rassismus anstoßen.

„Die Vergangenheit ist nicht vergangen, solange ihre Ideologien weiterleben. Der Flakturm soll nicht länger stumm über Wien stehen, sondern als ewiges Mahnmal an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern.“ - Zino Weinstein

Die Intervention bildet den dritten und abschließenden Akt des Wiener Triptychons „Volksbegehren des Geistes“. Nach der Coronasäule und dem Turmbau zu Wien, der Forderung nach der Vollendung des Stephansdom-Nordturms, widmet sich Weinstein nun dem nationalsozialistischen Erbe der Stadt.

Die bewusst utopische Forderung ist Teil seiner künstlerischen Methode: Die öffentliche Debatte wird selbst zum Bestandteil des Kunstwerks – einer „Demokratieskulptur“.

Das Volksbegehren des Geistes soll künftig auch in Paris, Prag, Berlin und London fortgesetzt werden.