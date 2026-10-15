Neue Karriere gesucht? Der Infotag der bafep21 zeigt, wie der Quereinstieg gelingt

Wien (OTS) -

Wer schon einmal darüber nachgedacht hat, beruflich neu durchzustarten und künftig Kinder beim Entdecken, Lernen und Großwerden zu begleiten, sollte sich den 22.10.2026 vormerken. Von 14 Uhr bis 18 Uhr öffnet die bafep21 – Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Stadt Wien in der Freytaggasse 32 in Floridsdorf ihre Türen.

Reinschauen, ausprobieren und nachfragen das ist das Motto des Nachmittags. Während der Führungen können Besucher*innen die bafep21 kennenlernen, Vorträge besuchen und mit Lehrenden und Studierenden ins Gespräch kommen. Dabei gibt es Informationen aus erster Hand – über die kostenlose Ausbildung, die Finanzierung sowie wie über den späteren Berufsalltag in den Kindergärten der Stadt Wien.

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling hebt die Bedeutung der Ausbildung hervor: „Die bafep21 leistet einen entscheidenden Beitrag für die Attraktivierung des Berufsfeldes und somit auch für einen gelungenen Einstieg in die Bildungslaufbahn der Kinder. Elementarpädagog*innen begleiten Kinder in einer prägenden Lebensphase, unterstützen ihre Entwicklung und schaffen wichtige Grundlagen für Bildung, Integration und Chancengerechtigkeit.“

„Der Infotag bietet die Gelegenheit, die bafep21 und ihre vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten für Erwachsene persönlich kennenzulernen. Gleichzeitig erfahren Interessierte aus erster Hand, wie der Berufsalltag in den Kindergärten der Stadt Wien aussieht und welche beruflichen Perspektiven sie erwarten“, betont Karin Broukal, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten.

„Die bafep21 ist seit Herbst in einen modernen Neubau übersiedelt. Das neue Gebäude selbst wird beim Infotag zum Erlebnis. Auf rund 19.000 Quadratmetern verbinden sich moderne Lernräume, ein Praxiskindergarten und innovative Lehr- und Lernkonzepte. Ein Kinderlabor, Ateliers, Musikwerkstätten, Freiklassen und unterschiedliche Lern- und Rückzugsorte schaffen Raum zum Forschen und gemeinsamen Lernen. Hier wird Elementarpädagogik nicht nur gelehrt, sondern im gesamten Gebäude sichtbar und unmittelbar erlebbar“, freut sich die Direktorin der bafep21, Nicole Kalteis.

Viel Praxis statt grauer Theorie

Die bafep21 der Stadt Wien ist Österreichs größte Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und setzt einen besonderen Schwerpunkt auf Erwachsenenbildung und Quereinstieg. Theorie und Praxis gehen dabei von Beginn an Hand in Hand: Angehende Elementarpädagog*innen sammeln früh praktische Erfahrungen im Kindergarten, bringen diese zurück in den Unterricht und können neu erworbenes Wissen direkt in der Praxis erproben.

Wer über eine Matura, Berufsreifeprüfung oder Studienberechtigungsprüfung verfügt, kann mit dem kostenlosen Kolleg CHANGE den Weg in die Elementarpädagogik einschlagen.

Das Kolleg CHANGE führt in zweieinhalb Jahren zum Abschluss als Elementarpädagog*in. In den ersten beiden Semestern werden die Studierenden durch AMS und waff unterstützt. Ab dem dritten Semester wird die Ausbildung dual. An zwei Tagen pro Woche arbeiten die Studierenden bereits in einem Kindergarten der Stadt Wien und verdienen dabei mehr als 2.200 Euro brutto pro Monat.

Fragen zum Gehalt, Förderung und Beruf? Antworten gibt es vor Ort

Ein Berufswechsel wirft viele Fragen auf: Kann ich mir die Ausbildung leisten? Welche Förderung bekomme ich? Wie sieht mein späterer Arbeitsalltag aus? Und was verdiene ich?

Beim Infotag müssen diese Fragen nicht mit nach Hause genommen werden. Expert*innen von waff, AMS, VHS und der Personalvertretung sind vor Ort und informieren persönlich über Fördermöglichkeiten, finanzielle Unterstützung, Ausbildung und Gehalt.

Die Angebote der bafep21 richten sich insbesondere an kommunikative Menschen, die Kinder und ihre Lernprozesse aktiv begleiten möchten. Auch Mehrsprachigkeit ist im Kindergartenalltag eine wertvolle Ressource. Menschen mit sehr guten Deutschkenntnissen und unterschiedlichen Sprachkenntnissen, Wiedereinsteiger*innen, Arbeitssuchende oder Berufstätige auf der Suche nach einer neuen Aufgabe finden hier Möglichkeiten für einen beruflichen Neustart.

Wer einen Job mit Sinn sucht und wissen möchte, ob Elementarpädagogik zum eigenen Leben passt, kann es beim Infotag herausfinden.

Weitere Informationen zum Infotag bafep21 und zu den Ausbildungsangeboten der bafep21 – wien.gv.at/bafep21.