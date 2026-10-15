Zwei Tiroler Unternehmen gewinnen Red Dot Design Award

Wörgl/Innsbruck (OTS) -

Zwei Tiroler Unternehmen erhalten eine internationale Designauszeichnung: Der Wein- und Getränkegroßhändler Morandell aus Wörgl und die Innsbrucker Designagentur Empatic wurden für die Gestaltung der neuen digitalen Bestellplattform inkl. App mit dem Red Dot Award: Design Concept 2026 ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 15. Okt. in Singapur statt. Anschließend wird das Projekt im Red Dot Design Museum ausgestellt.

Entwickelt wurde die Plattform mit Empatic - The Human Experience Company. Die Innsbrucker Agentur feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen und ist auf UX Research, Strategie und digitales Produktdesign spezialisiert.

Durch UX Research und wiederholte Tests wurden Funktionen konsequent an reale Arbeitsabläufe angepasst. „Die spannendste UX entsteht dort, wo Technologie im Alltag fast unsichtbar wird“, so Empatic-Gründer Josef Mayerhofer. „Wenn jemand im Weinkeller eine Flasche scannt und in wenigen Sekunden nachbestellt, steckt dahinter komplexe Logistik – für die Nutzer:innen sollte sich das aber nicht so anfühlen.“

Die prämierte Plattform geht weit über einen Onlineshop hinaus. Als digitales Arbeitswerkzeug für Gastronomie und Hotellerie ermöglicht sie das schnelle Nachbestellen direkt im Restaurant, Lager oder Weinkeller. Produkte lassen sich per Barcode scannen und ohne Internetverbindung bestellen.

„Im Zentrum stand bei dieser Aufgabe für uns nicht die Frage, wie ein Onlineshop aussehen soll, sondern wie Menschen in Gastronomie und Hotellerie tatsächlich arbeiten“, erzählt Mayerhofer.

Für Empatic ist es bereits die zweite internationale Designauszeichnung in diesem Jahr. Erst kürzlich gewann die Agentur mit der Zivilschutz-App ZIVA den UX Design Award in der Kategorie Product.