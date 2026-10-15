WAS JETZT Journalismus fürs Klassenzimmer

WIEN (OTS) -

Mit der Bildungsplattform WAS JETZT macht das unabhängige, mitgliederfinanzierte Medium JETZT aus seinen Recherchen sofort einsetzbare Lernmodule.

Zum Schuljahr 2026/27 ist WAS JETZT als approbiertes Lehrmittel am „Marktplatz Lernapps“ des Bildungsministeriums gelistet und kann von Schulen über ihr Digital-Budget lizenziert werden.

Die Beiträge gibt es zum Lesen und, von den Autorinnen und Autoren eingesprochen, zum Hören am Smartphone. Dazu kommen bearbeitbare Arbeitsmaterialien und Quizzes für Fächer wie Deutsch, Politische Bildung, Geschichte oder Ethik.

„Medienkompetenz bedeutet weit mehr als das Erkennen von Fake News“, sagt Thomas Rott, pädagogischer Leiter von WAS JETZT. „Junge Menschen müssen verstehen, wie Nachrichten entstehen und warum Themen unterschiedlich erzählt werden.“ Noch zu bestellen bis 25.10.

Web: was.jetzt.at