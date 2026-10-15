AVISO: Hacker/Binder/Pötz präsentieren zentrale OP-Steuerung für Hüft- und Knie-Operationen in Wien

Wien (OTS) -

Mit op-termin.wien gibt es seit Mai 2026 einen zentralen Zugang für Wiener*innen mit geplantem Hüft- oder Kniegelenksersatz. Der Wiener Gesundheitsverbund und die Vinzenz Kliniken Wien bündeln dafür verfügbare Kapazitäten von 5 Klinik-Standorten in einem gemeinsamen System. Ziel ist es, den Zugang für Patient*innen einfacher zu gestalten, vorhandene Kapazitäten besser zu nutzen und Wartezeiten zu verkürzen. Die Terminplanung ist besonders niederschwellig sowohl online unter op-termin.wien als auch telefonisch via Anruf bei 1450 möglich.

Bei der Pressekonferenz stellen die Projektpartner die zentrale OP-Steuerung vor und erläutern, wie die gemeinsame Termin-Steuerung funktioniert, welche Vorteile sie für Patient*innen bringt und wie die trägerübergreifende Zusammenarbeit weiterentwickelt werden soll.

Sprecher*innen

Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport

Michael Binder, Medizinischer Direktor Wiener Gesundheitsverbund

David Pötz, Geschäftsführer Vinzenz Kliniken Wien

Details zur Pressekonferenz

Termin: Montag, 19. Oktober 2026, 10.00 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Rathausstiege 6, 1. Stock, Raum 325, 1010 Wien

Um Anmeldung wird gebeten via E-Mail unter [email protected]