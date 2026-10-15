  • 15.10.2026, 09:00:58
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  • OTS0029

AVISO: Hacker/Binder/Pötz präsentieren zentrale OP-Steuerung für Hüft- und Knie-Operationen in Wien

Gemeinsamer Zugang über Klinik- und Trägergrenzen hinweg auf op-termin.wien

Wien (OTS) - 

Mit op-termin.wien gibt es seit Mai 2026 einen zentralen Zugang für Wiener*innen mit geplantem Hüft- oder Kniegelenksersatz. Der Wiener Gesundheitsverbund und die Vinzenz Kliniken Wien bündeln dafür verfügbare Kapazitäten von 5 Klinik-Standorten in einem gemeinsamen System. Ziel ist es, den Zugang für Patient*innen einfacher zu gestalten, vorhandene Kapazitäten besser zu nutzen und Wartezeiten zu verkürzen. Die Terminplanung ist besonders niederschwellig sowohl online unter op-termin.wien als auch telefonisch via Anruf bei 1450 möglich.

Bei der Pressekonferenz stellen die Projektpartner die zentrale OP-Steuerung vor und erläutern, wie die gemeinsame Termin-Steuerung funktioniert, welche Vorteile sie für Patient*innen bringt und wie die trägerübergreifende Zusammenarbeit weiterentwickelt werden soll.

Sprecher*innen

  • Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport
  • Michael Binder, Medizinischer Direktor Wiener Gesundheitsverbund
  • David Pötz, Geschäftsführer Vinzenz Kliniken Wien

Details zur Pressekonferenz

Termin: Montag, 19. Oktober 2026, 10.00 Uhr
Ort: Wiener Rathaus, Rathausstiege 6, 1. Stock, Raum 325, 1010 Wien

Um Anmeldung wird gebeten via E-Mail unter [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecher Wiener Gesundheitsverbund
Tobias Grubinger
Telefon: +43 664 823 54 24
E-Mail: [email protected]

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