  • 15.10.2026, 08:55:32
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KPÖ Wien startet Herbst-Kampagne: „Für Erhalt und Neuerrichtung und gegen Privatisierung des Wiener Gemeindebaus”.

KPÖ-Aktivist:innen gehen in Wiener Gemeindebauten von Tür zu Tür. „Wir setzen steigenden Mieten, Schimmelbefällen und einer ignoranten Stadtverwaltung etwas entgegen”, so Memoli.

Nevrivy ist das wahre Gesicht der SPÖ, kein Ausrutscher. Für die Sozialdemokratie ist der Gemeindebau zum Wahl-Schmäh verkommen

Mario Memoli

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Wien (OTS) - 

In zahlreichen Wiener Bezirksvertretungen stellte die KPÖ im September Resolutionsanträge gegen die Pläne gewisser SPÖ-Funktionäre, den Gemeindebau zu ‘verscherbeln’. Fast überall wurden die Anträge der KPÖ mit einer überwältigenden Mehrheit angenommen. Die KPÖ erkennt eine Unstimmigkeit zwischen dem Abstimmungsverhalten und den Taten der Wiener SPÖ. „Nevrivy ist das wahre Gesicht der SPÖ, kein Ausrutscher. Für die Sozialdemokratie ist der Gemeindebau zum Wahl-Schmäh verkommen”, erklärt der KPÖ-Landessprecher Mario Memoli.

Die KPÖ kennt die Probleme in den Wiener Gemeindewohnungen aus erster Hand. Am Handelskai 214 in der Leopoldstadt und am Rosa-Jochmann-Ring 5 in Simmering klopften KPÖ-Aktivist:innen in den vergangenen Monaten an Tausende Türen. „Die Bewohner:innen erzählten uns von schlagartig steigenden Mieten, Schimmelbefällen und einer Stadtverwaltung, die sich nicht für ihre Probleme interessiert”, so Memoli.

Wir gehen in die Offensive: in den kommenden Wochen werden wir Wien-weit unterwegs sein, um über die Situation in den anderen Gemeindebauten so viel wie möglich zu erfahren”, erklärt Memoli die Herbst-Kampagne der KPÖ Wien. „Wir werden keine Ruhe mehr geben, bis die Stadtregierung ihre Untätigkeit und Ignoranz ablegt und die brennenden Probleme der Stadt angeht”.

Foto von Mario Memoli zur freien redaktionellen Verwendung: https://flic.kr/p/2syK4YS

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Pressesprecher KPÖ Wien
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