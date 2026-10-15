KPÖ Wien startet Herbst-Kampagne: „Für Erhalt und Neuerrichtung und gegen Privatisierung des Wiener Gemeindebaus”.

Wien (OTS) -

In zahlreichen Wiener Bezirksvertretungen stellte die KPÖ im September Resolutionsanträge gegen die Pläne gewisser SPÖ-Funktionäre, den Gemeindebau zu ‘verscherbeln’. Fast überall wurden die Anträge der KPÖ mit einer überwältigenden Mehrheit angenommen. Die KPÖ erkennt eine Unstimmigkeit zwischen dem Abstimmungsverhalten und den Taten der Wiener SPÖ. „ Nevrivy ist das wahre Gesicht der SPÖ, kein Ausrutscher. Für die Sozialdemokratie ist der Gemeindebau zum Wahl-Schmäh verkommen ”, erklärt der KPÖ-Landessprecher Mario Memoli.

Die KPÖ kennt die Probleme in den Wiener Gemeindewohnungen aus erster Hand. Am Handelskai 214 in der Leopoldstadt und am Rosa-Jochmann-Ring 5 in Simmering klopften KPÖ-Aktivist:innen in den vergangenen Monaten an Tausende Türen. „ Die Bewohner:innen erzählten uns von schlagartig steigenden Mieten, Schimmelbefällen und einer Stadtverwaltung, die sich nicht für ihre Probleme interessiert ”, so Memoli.

„ Wir gehen in die Offensive: in den kommenden Wochen werden wir Wien-weit unterwegs sein, um über die Situation in den anderen Gemeindebauten so viel wie möglich zu erfahren ”, erklärt Memoli die Herbst-Kampagne der KPÖ Wien. „ Wir werden keine Ruhe mehr geben, bis die Stadtregierung ihre Untätigkeit und Ignoranz ablegt und die brennenden Probleme der Stadt angeht ”.

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