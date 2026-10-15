AVISO, PK, 20. Oktober: Start der Staatsbürgerschaftsinitiative „Ein Pass, der passt“

Wien (OTS) -

Auf Initiative des Migrationsforschers Prof. Rainer Bauböck, der Regisseurin Olga Kosanović und des Demokratieforschers Gerd Valchars machen sich zahlreiche namhafte Persönlichkeiten aus der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Kultur für das Geburtsprinzip bei der Einbürgerung hier geborener Kinder stark. Unter dem Motto „Ein Pass, der passt“ starten sie eine Petition für die Staatsbürgerschaftsverleihung an in Österreich geborene Kinder per Geburt, wenn ihre Eltern schon jahrelang legal in Österreich leben.

TeilnehmerInnen: Franz Fischler (ehem. EU-Kommissar), Irmgard Griss (ehem. Präsidentin des Obersten Gerichtshofs), Manfred Matzka (ehem. Sektionschef im Bundeskanzleramt), Olga Kosanović (Regisseurin des Staatsbürgerschaftsfilms „Noch lange keine Lipizzaner“), Gerd Valchars (Demokratieforscher)

Moderation: Zeynep Buyraç (Schauspielerin)

Die Vertreter:innen der Medien sind sehr herzlich eingeladen.

Start der Staatsbürgerschaftsinitiative „Ein Pass, der passt“

Datum: 20.10.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien