Weltarmutstag: Kinder stärken. Armut überwinden. Chancen gestalten.

Wien (OTS) -

Armut bedeutet für Kinder weit mehr als den Verzicht auf materielle Dinge. Sie nimmt ihnen Sicherheit, erschwert Bildung und begrenzt ihre Möglichkeiten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. CONCORDIA Sozialprojekte setzt sich in Rumänien, Bulgarien, der Republik Moldau, dem Kosovo und Österreich dafür ein, benachteiligten Kindern und Jugendlichen ein Aufwachsen in Sicherheit und mit Zukunftsperspektiven zu ermöglichen.

Wie dringend dieses Engagement ist, zeigen aktuelle Zahlen: Laut Eurostat waren 2025 EU-weit knapp 20 Millionen Kinder und Jugendliche von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Insgesamt lebten 92,7 Millionen Menschen in der EU mit diesem Risiko. Besonders betroffen sind Frauen und Familien in schwierigen Lebenssituationen.

Wenn Armut zur Chancenlücke wird

„Kinder können nichts dafür, in welche Verhältnisse sie hineingeboren werden. Trotzdem entscheidet Armut oft schon früh darüber, welche Möglichkeiten ihnen offenstehen“, betont CONCORDIA Geschäftsführer Bernhard Drumel. Fehlende Lernförderung, instabile Familienverhältnisse und mangelnde soziale Teilhabe vergrößern die Kluft zwischen Kindern unterschiedlicher Herkunft. Auch im digitalen Raum entstehen neue Ungleichheiten: Digitale Technologien eröffnen Bildungschancen, bergen aber auch Risiken durch Manipulation und Übergriffe.

Mihais Geschichte: Wenn Begleitung Chancen eröffnet

Wie entscheidend langfristige Unterstützung sein kann, zeigt die Geschichte des heute 20-jährigen Mihai aus der Republik Moldau. Ohne stabiles familiäres Umfeld aufgewachsen, fand er bei CONCORDIA ein sicheres Zuhause, verlässliche Bezugspersonen und Raum, seine Fähigkeiten zu entwickeln. Rund zehn Jahre lebte er bei CONCORDIA in einer familienähnlichen Wohngruppe, bevor er in eine Pflegefamilie wechselte.

Heute arbeitet Mihai als Verkaufsassistent, besucht die Abendschule und verfolgt ein klares Ziel: Er möchte Lebensmitteltechnologie studieren und seine Leidenschaft fürs Kochen zum Beruf machen. Sein Weg zeigt, was möglich wird, wenn junge Menschen über Jahre begleitet und darin bestärkt werden, eigene Entscheidungen zu treffen.

Kinderarmut bekämpfen heißt Familien stärken

„Armut wird oft über Generationen weitergegeben. Wer diesen Kreislauf durchbrechen will, muss Kinder und ihre Familien gemeinsam stärken“, erklärt CONCORDIA CEO Cornelia Burtscher. Besonders Frauen und Alleinerziehende brauchen Zugang zu Kinderbetreuung, Bildung und beruflichen Perspektiven. CONCORDIA verbindet deshalb soziale Betreuung, Lernförderung und Familienbegleitung mit gezielten Empowerment-Angeboten.

Zum Weltarmutstag appelliert CONCORDIA an Politik und Gesellschaft, stärker in Prävention, Chancengerechtigkeit und verlässliche soziale Strukturen zu investieren. Denn kein Kind sollte seine Träume aufgeben müssen, nur weil es in Armut aufwächst.

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CONCORDIA Sozialprojekte ist eine 1991 gegründete internationale und unabhängige Hilfsorganisation, die Kinder, Jugendliche und Familien in Not in den Projektländern Rumänien, Bulgarien, der Republik Moldau, Kosovo und Österreich auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten Leben unterstützt und begleitet. Im Mittelpunkt der Programme steht die Stärkung und Wahrung der Kinderrechte. Das übergeordnete Ziel der Arbeit von CONCORDIA ist es, Kinder und Familien dabei zu unterstützen, den Kreislauf der Armut zu durchbrechen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Die Organisation hat Standorte in Österreich (Wien), Deutschland (Stuttgart) und der Schweiz (Zug) und finanziert ihre Arbeit durch Spenden. https://concordia.or.at