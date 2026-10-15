Amazon übertrifft Investitionsmeilenstein von 100 Milliarden Euro und schafft mehr als 3.000 zusätzliche Arbeitsplätze in Deutschland

Berlin (OTS) -

Berlin (ots)

Die Summe der Gesamtinvestitionen unterstreicht im Vorfeld des "Invest in Germany Summit" Amazons langfristiges Engagement in Deutschland als Arbeitgeber, Technologie- und Innovationspartner sowie als Partner kleiner und mittelständischer Unternehmen.

Amazon investiert in nachhaltigere Lieferungen und in ein drittes Wasserrückführungsprojekt mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU), um lokale Wasserressourcen zu schützen.

Amazon hat einen neuen Meilenstein erreicht: Seit 2010 hat das Unternehmen mehr als 100 Milliarden Euro in Deutschland investiert - unter anderem in Infrastruktur, Technologie und die Vergütung von Mitarbeitenden an mehr als 100 Standorten im ganzen Land. Allein 2025 investierte Amazon 15 Milliarden Euro in Deutschland und damit eine Milliarde Euro mehr als im Vorjahr. Über 3.000 zusätzliche Arbeitsplätze schafft das Unternehmen durch bereits angekündigte Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung seines Logistiknetzwerks. Amazon stellte die Zahlen im Vorfeld des von der Bundesregierung ausgerichteten "Invest in Germany Summit" vor, der am 19. und 20. Oktober in Berlin stattfindet.

Rocco Bräuniger, Country Manager von Amazon Deutschland, sagt: "Deutschland ist für Amazon eines der wichtigsten Länder - dank Millionen von Kundinnen und Kunden, die sich jeden Tag auf uns verlassen, und Zehntausenden kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die über Amazon verkaufen. Seit 2010 haben wir mehr als 100 Milliarden Euro investiert, haben ein branchenführendes Logistiknetzwerk für schnelle und verlässliche Lieferungen aufgebaut und vier hochmoderne Forschungs- und Entwicklungszentren eröffnet. Zudem sind wir mit mehr als 100 Standorten in ganz Deutschland einer der wichtigsten Arbeitgeber geworden. Darauf wollen wir aufbauen und freuen uns deshalb auf den 'Invest in Germany Summit' der Bundesregierung, bei dem wir nächste Woche weitere Investitionen für Deutschland ankündigen werden."

Martin Blessing, Persönlicher Beauftragter des Bundeskanzlers für Investitionen in Deutschland, erläutert: "Am meisten überzeugt es, wenn Unternehmen wie Amazon, die Deutschland seit vielen Jahren aus eigener Erfahrung kennen, hier weiter investieren. Das zeigt, dass die Grundlagen stimmen: ein großer Markt in der Mitte Europas, gut ausgebildete Fachkräfte und ein hohes Maß an Stabilität und Rechtssicherheit. Daran wollen wir anknüpfen. Und wir wissen auch, was Investoren von uns erwarten: dass Investitionen in Deutschland schneller und einfacher möglich werden."

Mehr als 3.000 neue Arbeitsplätze in der Logistik

Amazon hat in Deutschland mehr als 40.000 unbefristete Arbeitsplätze geschaffen. Darunter sind 3.000 Mitarbeitende der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS). Das Unternehmen baut sein Logistiknetzwerk weiter aus und schafft mehr als 3.000 neue Arbeitsplätze. In den vergangenen Monaten hat Amazon fünf neue Verteilzentren in Ettenheim (Baden-Württemberg), Kassel (Hessen), Salzgitter (Niedersachsen), Cottbus und Dahlewitz (beide Brandenburg) eröffnet. In Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) wird bis Ende des Jahres ein Logistikzentrum den Betrieb aufnehmen. In Könnern (Sachsen-Anhalt) befindet sich derzeit ein weiteres Logistikzentrum im Bau. Amazon investiert an seinen Standorten kontinuierlich in moderne Technologien wie Robotik, die zu ergonomischen Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden beitragen sowie Kundinnen und Kunden eine noch schnellere und verlässlichere Lieferung ermöglichen. Die umfassenden Modernisierungen der bestehenden Logistikzentren in Bad Hersfeld (Hessen) sowie in Dortmund und Werne (beide Nordrhein-Westfalen) werden 2027 abgeschlossen. Die Modernisierungsarbeiten in Koblenz (Rheinland-Pfalz), Pforzheim (Baden-Württemberg) und Rheinberg (Nordrhein-Westfalen) werden auch im Jahr 2028 fortgesetzt.

Amazon ermöglicht den Einstieg in Logistikberufe auch ohne vorherige Qualifikationen. Vollzeitbeschäftigte erreichen nach zwei Jahren ein durchschnittliches Bruttojahresgehalt von 41.600 Euro und können bis zu 4.500 Euro an Weiterbildungszuschüssen erhalten. Weitere Leistungen umfassen ein kostenloses Deutschlandticket, betriebliche Altersvorsorge und Familienzuschüsse.

Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland profitieren direkt vom Ausbau und den Innovationen in Amazons Logistiknetzwerk, wenn sie den Service "Versand durch Amazon" (Fulfillment by Amazon, FBA) nutzen. Dieser bietet ihnen eine große Reichweite und Versandlösungen für schnelle und verlässliche Lieferungen an Kundinnen und Kunden.

2025 erzielten deutsche KMU, die über Amazon verkaufen, mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz - davon 5,9 Milliarden Euro durch Exporte. Gleichzeitig stieg bei diesen Verkaufspartnern die Zahl der über FBA abgewickelten Einheiten gegenüber dem Vorjahr um knapp zehn Prozent.

Investitionen in Amazons Cloud-Infrastruktur in Deutschland

Mit Investitionen in Cloud Computing, KI-Technologien und Rechenzentrumsinfrastruktur unterstützt Amazon Innovation und Wachstum in Deutschland. Seit dem Start in der AWS Europa (Frankfurt) Region im Jahr 2014 hat Amazon bis 2023 9,6 Milliarden Euro in die Rechenzentren der Region investiert. Seitdem ist die Nachfrage weiter gestiegen, und so auch das Engagement: 2024 hat das Unternehmen angekündigt, weitere 8,8 Milliarden Euro bis Ende 2026 zu investieren, um dieser gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Heute nutzen Zehntausende aktive Unternehmenskunden AWS, um von Deutschland aus Innovationen voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben - von Start-ups über den Mittelstand bis hin zu großen Konzernen und global expandierenden Unternehmen wie adidas, BMW, der Bundesliga, Siemens, Sixt und Zalando.

Organisationen aus dem öffentlichen Sektor und stark regulierte Branchen benötigen zunehmend Möglichkeiten, um ihre Anforderungen an digitale Souveränität zu erfüllen. Deshalb hat Amazon im Januar 2026 die AWS European Sovereign Cloud in Brandenburg allgemein verfügbar gemacht. Für den Zeitraum von 2024 bis 2040 sind hierfür Investitionen in Höhe von 7,8 Milliarden Euro geplant.

Die AWS European Sovereign Cloud ist eine unabhängige Cloud für Europa. Sie ist physisch und logisch von anderen AWS Regionen getrennt, wird ausschließlich von Mitarbeitenden mit Wohnsitz in der EU betrieben und kann selbst bei einer Unterbrechung der Verbindung zum Rest der Welt unabhängig weiterbetrieben werden.

Über den Bau und Betrieb von Rechenzentren hinaus schaffen diese Investitionen hochqualifizierte Arbeitsplätze in Deutschland. Amazon beschäftigt deutschlandweit Ingenieure, Solutions Architects und Cloud-Spezialisten. Im Zusammenhang mit der AWS European Sovereign Cloud sind mehr als 100 Stellen ausgeschrieben.

Michael Hanisch, Head of Technology bei AWS Deutschland, sagt: "Unsere kontinuierlichen Investitionen in Deutschland spiegeln unser starkes Engagement für die digitale Zukunft des Landes wider. Seit 2014 haben wir Milliarden investiert, Tausende Arbeitsplätze unterstützt und damit einen wesentlichen Beitrag zum Wirtschaftswachstum geleistet. Diese Investitionen treiben Innovationen weit über Deutschland hinaus voran. Unsere lokalen Entwicklungsteams sind für die Cloud-Services entscheidend, die unsere Kunden weltweit nutzen. Vor allem werden wir deutsche Unternehmen auch künftig dabei unterstützen, die Zukunft zu gestalten und im globalen Wettbewerb erfolgreich zu sein."

Nachhaltigkeit ist fest bei Amazon verankert

Als Deutschlands führender privater Abnehmer von CO2-freier Energie hat Amazon in ganz Deutschland Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 1,3 Gigawatt ermöglicht, darunter Windparkprojekte in der Nord- und Ostsee. Sobald alle Projekte in Betrieb sind, werden sie voraussichtlich so viel Strom erzeugen, wie mehr als 1,8 Millionen deutsche Haushalte pro Jahr benötigen.

Amazon investiert außerdem, um die Zustellung von Online-Bestellungen in Deutschland noch nachhaltiger zu gestalten. Allein hierzulande setzen Amazons Lieferpartner inzwischen mehr als 4.500 Elektro-Lieferfahrzeuge ein. Amazon investiert über 400 Millionen Euro in die weitere Elektrifizierung und Dekarbonisierung seines Transportnetzwerks. Im September 2026 gab Amazon die Übergabe von 27 batterieelektrischen Lkw von Mercedes-Benz Trucks bekannt. Bis Ende 2026 sollen mehr als 50 dieser Fahrzeuge im Einsatz sein.

Nachhaltigkeit ist über alle Geschäftsbereiche hinweg fest in den Geschäftsprozessen von Amazon verankert - auch in den Rechenzentren. AWS setzt beim Aufbau der weltweit nachhaltigsten Cloud-Infrastruktur auf branchenführende Energie- und Wassereffizienz, Kreislaufwirtschaft und KI-gestützte Innovationen. So unterstützt AWS seine Kunden bei der Dekarbonisierung und treibt zugleich Amazons Klimaversprechen Climate-Pledge voran, bis 2040 in allen Geschäftsbereichen CO2-neutral zu arbeiten.

Rund 95 Prozent der Zeit nutzen Amazons Rechenzentren in Deutschland Freiluftkühlung. Dabei wird Außenluft an den Servern vorbeigeführt, die Wärme aufgenommen und die erwärmte Luft anschließend wieder nach außen geleitet - ganz ohne Wasser. Verdunstungskühlung kommt nur an den heißesten Tagen zum Einsatz. Alle in Deutschland geplanten Rechenzentren werden gesammeltes Regenwasser als vorrangige Wasserquelle nutzen. Dadurch wird die Nachfrage nach kommunalen Wasserressourcen minimiert und der potenzielle Niederschlagsabfluss reduziert.

Darüber hinaus testet Amazon kontinuierlich neue Kühltechnologien und investiert in Innovationen, um den Wasser- und Energieverbrauch weiter zu senken. AWS hat sich verpflichtet, bis 2030 wasserpositiv zu sein - also mehr Wasser an die Gemeinden zurückzugeben, als im direkten Betrieb der Rechenzentren verbraucht wird. Dieses Ziel ist bereits zu 75 Prozent erreicht, mit branchenführender Wassereffizienz. Im Rahmen dieser Bemühungen unterstützt Amazon zwei Wasserprojekte in der Region Frankfurt und hat kürzlich ein drittes Projekt zur Wasserrückführung mit dem NABU angekündigt. Das Projekt startet im Herbst 2026 und soll den Wasserschutz und die Artenvielfalt in der Region Vogelsberg stärken.

Amazon engagiert sich für die Gemeinschaft

Am Berliner Unternehmensstandort stellt Amazon mit dem KiezLab seit mehr als einem Jahr rund 1.400 Quadratmeter Fläche kostenfrei für die Nachbarschaft zur Verfügung. So ist ein Treffpunkt für gemeinnützige Organisationen und Initiativen entstanden, der kostenlose Bildungsangebote, Workshops sowie Raum für Projekte und Zusammenarbeit ermöglicht. Das KiezLab wird von der Junge Tüftler gGmbH koordiniert. Innerhalb eines Jahres haben sich 125 Mitgliedsorganisationen angeschlossen.

Auch an den Rechenzentrumsstandorten engagiert sich Amazon mit dem Programm "InCommunities" in vier Bereichen: MINT-Bildung, lokale Kompetenzentwicklung, Nachhaltigkeit und soziales Engagement vor Ort. Zu den wichtigsten Initiativen gehören Programmierworkshops mit TechHeroes, der erste deutsche "Think Big Space" in Kelsterbach, und ein Girls' Tech Day. Zudem wurde auch ein wegweisendes Projekt mit EnergyCloud gestartet, bei dem überschüssige erneuerbare Energie genutzt wird, um Familien in der Region Frankfurt kostenlos mit Wärme zu versorgen.

Darüber hinaus hat Amazon in Leipzig sein europäisches Katastrophenhilfezentrum eingerichtet. Im Katastrophenfall kann das Unternehmen schnell reagieren und Partnerorganisationen in ganz Europa innerhalb von 72 Stunden kostenlos mit Hilfsgütern versorgen. Zuletzt leistete Amazon bei den schweren Waldbränden in Frankreich im Juli und August 2026 Unterstützung.

Amazon spendet außerdem Millionen von Produkten an gemeinnützige Organisationen. 2025 hat Amazon das Programm "Amazon Sachspenden" öffentlich vorgestellt. Damit können gemeinnützige Organisationen Produkte kostenlos bestellen - von Kleidung über Schulmaterialien bis hin zu Haushaltsartikeln. Bis Ende 2026 wird das Programm mehr als 200 Partner unterstützen, die sich jeden Tag dafür einsetzen, Menschen in herausfordernden Lebenssituationen zu helfen.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate-Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie Aboutamazon.de