ÖH Uni Wien: Wissenschaft darf kein Luxus sein

Wien (OTS) -

Im Zentrum stehen leistbare Studienbedingungen, ein offener Hochschulzugang und eine Wissenschaft, die allen Menschen zugänglich ist.

“ Wissenschaft ist kein Luxus. Sie darf kein nettes Extra sein, das man sich nur leistet, wenn genug Geld da ist. Wissenschaft muss ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft sein “, so ÖH Uni Wien Vorsitzende Pia Aste. Die ÖH Uni Wien nimmt damit eine klare Position gegen politische Forderungen ein, die darauf abzielen, Studierende durch höhere Studiengebühren stärker an der Finanzierung der Universitäten zu beteiligen. “ Es darf nicht sein, dass die Zukunft der Wissenschaft von den finanziellen Möglichkeiten der Studierenden abhängig gemacht wird “, betont Elisa Liu aus dem ÖH Uni Wien Vorsitzteam.

„Studierende sind keine zusätzliche Einnahmequelle."

Die Debatte um die Finanzierung der Universitäten betrifft nicht nur Lehrende und Rektorate, sondern vor allem die Studierenden. Julia Barnay aus dem Vorsitzteam der ÖH Universität Wien kritisiert: “ Wir sind nicht dafür verantwortlich, die Kürzungen dieser Regierung auszugleichen. Und wir sind ganz sicher nicht dazu da, die Prestigeziele der Universität aus unseren ohnehin knappen Geldbörsen zu finanzieren! " Höhere finanzielle Zugangshürden drohen soziale Ungleichheiten zu verstärken und Bildungschancen noch stärker von den finanziellen Möglichkeiten der Einzelnen abhängig zu machen.

Students over Profit!

Die ÖH Uni Wien fordert daher eine Hochschulpolitik, die soziale Gerechtigkeit, gute Studienbedingungen und den offenen Zugang zu Wissenschaft in den Mittelpunkt stellt. Unter dem Motto „Students over Profit!“ setzt sich die ÖH Uni Wien auch weiterhin gegen soziale Hürden im Bildungssystem und für leistbare, zugängliche und gut finanzierte Universitäten ein.

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