Wie Marktforschung neue Kundenkontakte ermöglicht

Österreich/Wien (OTS) -

Wie gelingt es Unternehmen, mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen, bevor überhaupt ein konkretes Verkaufsinteresse besteht?

Darüber spricht Gidon Wagner, Geschäftsführer der WORTLIGA GmbH, im Interview mit MedienManager-Herausgeber Otto Koller. Im Mittelpunkt stehen sogenannte Leadstudien, die Unternehmen nicht nur Einblicke in ihre Zielbranchen liefern, sondern zugleich neue Kontakte zu potenziellen Geschäftspartnern ermöglichen.

Das Prinzip: Unternehmen untersuchen gezielt jene Märkte und Betriebe, die für ihren Vertrieb interessant sind. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen und schaffen zugleich Anknüpfungspunkte für persönliche Gespräche.

Im Interview erläutert Gidon Wagner, wie Leadstudien den Zugang zu potenziellen Kunden erleichtern, weshalb eigene Marktforschungsdaten gerade im KI-Zeitalter an Bedeutung gewinnen und wie sich daraus sowohl Medienpräsenz als auch neue Vertriebschancen entwickeln können. Dabei geht es auch um die Frage, wie Unternehmen diesen Ansatz mit einem überschaubaren Budget umsetzen können.

Kann eine fundierte Branchenstudie den klassischen Verkaufsanruf durch ein Gespräch auf Augenhöhe ersetzen?