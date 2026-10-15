- 15.10.2026, 07:00:35
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Hochschule Campus Wien: Schulgesundheitspflege im Wandel – Fachtagung zeigt neue Wege für Pflege, Bildung und Familien
Wie kann Gesundheitsversorgung an Schulen künftig gestaltet werden? Welche Rolle spielen School Health Nurses und welche neuen Bildungswege braucht es dafür? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Fachtagung „Schulgesundheitspflege – School Health Nurse 2026“ am 3. November 2026 an der Hochschule Campus Wien.
Das Department Angewandte Pflegewissenschaft der Hochschule Campus Wien veranstaltet die Fachtagung gemeinsam mit dem Berufsverband Kinderkrankenpflege Österreich (BKKÖ) und dem Gesundheitsdienst der Stadt Wien (MA 15). Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis beleuchten die Entwicklung der Schulgesundheitspflege in Österreich, internationale Erfahrungen sowie die Perspektiven von Kindern, Jugendlichen und Familien.
Die Tagung verbindet Fachvorträge mit Praxisworkshops, wissenschaftlichen Posterpräsentationen und einer abschließenden Podiumsdiskussion. Außerdem wird das neue Expert*innengremium „School Health Nurse“ des BKKÖ vorgestellt. „Schule ist ein zentraler Ort, an dem Gesundheitsförderung, Prävention und frühe Unterstützung ansetzen können. School Health Nurses leisten dabei einen wichtigen Beitrag, weil sie gesundheitliche Anliegen von Kindern und Jugendlichen unmittelbar im schulischen Alltag aufgreifen und Familien sowie Pädagog*innen unterstützen können. Dafür braucht es klare Rahmenbedingungen und passende Bildungswege, die Pflegefachpersonen gezielt auf diese anspruchsvolle Rolle vorbereiten“, sagt Bettina M. Madleitner, Departmentleitung Angewandte Pflegewissenschaft und Studiengangsleitung Gesundheits- und Krankenpflege an der Hochschule Campus Wien.
Fachtagung „Schulgesundheitspflege – School Health Nursing“
Datum: Dienstag, 3. November 2026
Beginn: 09:00 Uhr
Ort: Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 222, 1100 Wien
Raum: Erdgeschoss, F.E.01 (Audimax)
Das Programm
9.00–9.10 Uhr | Begrüßung
Bettina M. Madleitner, Departmentleiterin Angewandte Pflegewissenschaft und Studiengangsleiterin Gesundheits- und Krankenpflege
Eva Mosar-Mischling, Präsidentin Berufsverband Kinderkrankenpflege Österreich
9.10–9.35 Uhr | Vom Pilotprojekt zur Pilotierung
Karin Klenk, Leiterin Fachbereich Aufsicht und Qualitätssicherung MA 15 – Gesundheitsdienst
9.35–9.45 Uhr | Vorstellung des Expert*innengremiums School Health Nurse
9.45–10.10 Uhr | Public Health und School Nursing
Hans Peter Hutter, Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health, Medizinische Universität Wien
Laura Uhl, School Nurse GTVS Quellenstraße
10.10–10.35 Uhr | Schulgesundheitspflege für Jugendliche mit chronischer Erkrankung: Zur Bedeutung der Beziehungsgestaltung im Setting Schule
Mascha Ertel & Kerstin Hämel, Institut für Pflegewissenschaft, Universität Wien
10.35–10.50 Uhr | Pause
10.50–11.10 Uhr | Poster Blitzlicht: Impulse aus der Schulgesundheitspflege
11.10–11.35 Uhr | Von der Pionier*innenrolle zur professionellen Identität – Rollenentwicklung der School Health Nurse zwischen Auftrag, Erwartung und System
Michaela Bilir, Leiterin Studienbereich 7 Gesundheits- und Krankenpflege
Franziska Rumpf, Bereichsleitung Schulgesundheitspflege Stadt Wien
11.35–12.00 Uhr | Die School Health Nurse als Advanced Nurse Practitioner: Eine tragfähige Zukunftsperspektive für die Schulgesundheitspflege in Österreich
Hans Peter Köllner, Stv. Studiengangsleiter, Leiter Studienbereich 4 Gesundheits- und Krankenpflege
12.00–12.25 Uhr | Wege in die Schulgesundheitspflege – das Zertifikatsprogramm im Überblick
Daniela Nitschinger, Leiterin Zertifikatsprogramm Schulgesundheitspflege Campus Wien Academy, Leiterin Studienbereich 3 Gesundheits- und Krankenpflege
12.25–13.30 Uhr | Mittagspause
13.30–14.15 Uhr | Praxis Workshops – Handlungsfelder der School Health Nurse
Themen: Gesundheitsförderung, Clinical Assessment im Rahmen der Schulgesundheitspflege, Das chronisch kranke Kind, Mein Leben als School Health Nurse
14.15–14.40 Uhr | Schule ändert sich
Perspektiven von Kindern, Pädagogik, Familiensystem, Schulgesundheitspflege, Medizin
Clara Kluckner, School Nurse American International School Vienna
14.40–15.05 Uhr | Literaturarbeit zur potenziellen Auswirkung einer Implementierung der Schulgesundheitspflege auf Pflichtschüler*innen in Österreich
Alexander Wedekind, Pflegedirektor Pflege- und Betreuungszentrum Tulln
15.05–15.20 Uhr | Pause
15.20–16.15 Uhr | Podiumsdiskussion: Schulgesundheitspflege im Fokus - Erreichtes, Herausforderungen, Perspektiven
16.15–16.30 Uhr | Schlussworte
16.30–17.00 Uhr | Ausklang & Networking
Anmeldung:
Fachtagung „Schulgesundheitspflege – School Health Nursing“
Akkreditierung:
Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Akkreditierung an [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Hochschule Campus Wien
Silvia Haselhuhn, MA, MSc
Teamleiterin Public Relations
Telefon: +43 1 606 68 77 6441
E-Mail: [email protected]
Website: www.hcw.ac.at
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