AVISO: Neues Kinderbuch „Mit Adleraugen in einer Kaserne - Der Grundwehrdienst aus einem anderen Blickwinkel“ wird vorgestellt

Wien (OTS) -

Am Montag, dem 19. Oktober, wird am Fliegerhorst Leopold Figl – Flugplatz General Pabisch das neue Fach- und Sachbuch „Mit Adleraugen in einer Kaserne - Der Grundwehrdienst aus einem anderen Blickwinkel“ für Kinder und Jugendliche vorgestellt. An der Präsentation nehmen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Gruppenleiterin Kristina Mandl vom Bundesministerium für Bildung, der niederösterreichische Bildungsdirektor Karl Fritthum sowie Schüler der Mittelschule Marc-Aurel teil. Experten des Bundesheeres haben die Inhalte, Grafiken und das Layout des Buches gestaltet. Es ist der zweite Teil der Kinderbuchreihe und folgt auf „Mit Adleraugen auf dem Heldenplatz“.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine rechtzeitige Anmeldung bis 16. Oktober, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. [email protected] wird erbeten.

Ablauf:

09:00 Uhr Vortrag für Schüler

11:00 Uhr Beginn der Veranstaltung inkl. Lesung aus dem Buch

11:45 Uhr Übergabe der Bücher und Fototermin

12:00 Uhr Kostprobe aus der Truppenküche

13:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Zeit & Ort

Ab 10:30 Uhr Treffpunkt beim Eingang Fliegerhorst Leopold Figl - Flugplatz General Pabisch, 3425 Langenlebarn