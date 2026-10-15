  • 15.10.2026, 07:00:32
  • /
  • OTS0004

AVISO: Neues Kinderbuch „Mit Adleraugen in einer Kaserne - Der Grundwehrdienst aus einem anderen Blickwinkel“ wird vorgestellt

Wien (OTS) - 

Am Montag, dem 19. Oktober, wird am Fliegerhorst Leopold Figl – Flugplatz General Pabisch das neue Fach- und Sachbuch „Mit Adleraugen in einer Kaserne - Der Grundwehrdienst aus einem anderen Blickwinkel“ für Kinder und Jugendliche vorgestellt. An der Präsentation nehmen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Gruppenleiterin Kristina Mandl vom Bundesministerium für Bildung, der niederösterreichische Bildungsdirektor Karl Fritthum sowie Schüler der Mittelschule Marc-Aurel teil. Experten des Bundesheeres haben die Inhalte, Grafiken und das Layout des Buches gestaltet. Es ist der zweite Teil der Kinderbuchreihe und folgt auf „Mit Adleraugen auf dem Heldenplatz“.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine rechtzeitige Anmeldung bis 16. Oktober, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. [email protected] wird erbeten.

Ablauf:

09:00 Uhr Vortrag für Schüler

11:00 Uhr Beginn der Veranstaltung inkl. Lesung aus dem Buch

11:45 Uhr Übergabe der Bücher und Fototermin

12:00 Uhr Kostprobe aus der Truppenküche

13:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Zeit & Ort
Ab 10:30 Uhr Treffpunkt beim Eingang Fliegerhorst Leopold Figl - Flugplatz General Pabisch, 3425 Langenlebarn

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Landesverteidigung

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright