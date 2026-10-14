VPNÖ-Zauner ad FPÖ-Schmiedlechner: „Stammtischparolen lösen kein einziges Problem“

St. Pölten (OTS) -

Mit Kopfschütteln reagiert Volkspartei Niederösterreich Landesgeschäftsführer Matthias Zauner auf die jüngste Aussendung von FPÖ-Nationalrat Peter Schmiedlechner : „Herr Schmiedlechner war bei den Gesprächen mit Ardo nicht dabei und kennt die Verhandlungen daher auch nicht. Bund und Land haben ihre Unterstützung angeboten, trotzdem hält Ardo an der Schließung fest. Statt politisches Kleingeld zu wechseln, sollte die FPÖ ihre Energie dafür nutzen um gemeinsam mit uns den Druck auf die Verantwortlichen von Ardo zu erhöhen. Hier geht es um Arbeitsplätze, Bauern und eine regionale Wertschöpfungskette. Dafür braucht es Lösungen am Verhandlungstisch und keine Stammtischparolen.“