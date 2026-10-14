ARTE-Mitgliederversammlung: Ernennung eines neuen Hauptabteilungsleiters Technik

Straßburg (OTS) -

Die Mitgliederversammlung von ARTE GEIE hat am heutigen Mittwoch, den 14. Oktober 2026 in Straßburg getagt und Pascal Thuet ab dem 1. Januar 2027 für einen Zeitraum von vier Jahren zum neuen Hauptabteilungsleiter Technik von ARTE GEIE ernannt.

Pascal Thuet absolvierte ein trinationales Ingenieurstudium in Mechatronik und Projektmanagement sowie ein Aufbaustudium der Informatik in Nancy. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Informationstechnologie, Softwareentwicklung und digitale Transformation, davon zehn Jahre in Deutschland, wo er unter anderem bei T-Systems und Trivadis (Accenture) tätig war. Seit 2012 ist er bei ARTE GEIE beschäftigt, wo er seit 2018 die Abteilung IT- und Projektentwicklung leitet und seit 2023 zudem Beauftragter für die digitale Strategie ist.

Mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner umfassenden Kenntnis von ARTE bringt Pascal Thuet beste Voraussetzungen mit, um ARTE erfolgreich durch die technologischen Herausforderungen einer sich wandelnden Medienwelt zu führen.

Er folgt auf Kemal Görgülü, der ARTE zum 31. Dezember 2026 verlässt, um die Position des Produktions- und Technikdirektors beim Bayerischen Rundfunk zu übernehmen.

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