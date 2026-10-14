Burgenland Energie nimmt 86-Megawatt-Tracker-PV-Anlage in Gattendorf in Betrieb

Eisenstadt/Gattendorf (OTS) -

Ein weiterer großer Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Burgenland Energie CEO Stephan Sharma haben am Mittwoch in Gattendorf eine der größten Tracker-Photovoltaikanlagen Österreichs in Betrieb genommen. Mit einer PV-Leistung von rund 86 Megawatt erzeugt die Anlage jährlich rund 105 Millionen Kilowattstunden erneuerbaren Strom.

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen das Burgenland so rasch wie möglich unabhängig von ausländischen Energieimporten machen. Mit Gattendorf nehmen wir das nächste große Energieunabhängigkeits-Projekt in Betrieb. Hier erzeugen wir für die kommenden Jahrzehnte heimischen Strom für unsere Bevölkerung, die Gemeinden und Unternehmen. Das zeigt, wie wir die Energieunabhängigkeit im Burgenland Schritt für Schritt gemeinsam umsetzen“, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

„Drei Innovationen zeichnen das Agri-PV-Wind-Projekt Gattendorf aus: Wir nutzen das Netz intelligent, wir nutzen die Sonne intelligent und wir schaffen auf Jahrzehnte regionale Wertschöpfung. Damit kommen wir dem Ziel der Energieunabhängigkeit und Klimaneutralität Burgenlands wieder einen großen Schritt näher und erhöhen die Wertschöpfung in unserer Heimat durch die Substitution von ausländischen, fossilen Energieimporten. Seit 2021 haben wir das gesamte Energiesystem im Burgenland gemeinsam umgebaut und die heimische, erneuerbare Eigenproduktion mehr als verdoppelt. Dieses Tempo und diese Umsetzungskraft behalten wir bei“, so Sharma.

Wind und Sonne intelligent kombiniert

Die neue Photovoltaikanlage wird mit den bestehenden Windparks der Burgenland Energie in Potzneusiedl, Kittsee und Neudorf verbunden. Damit wird die seit Jahrzehnten bestehende Netzinfrastruktur effizient genutzt. Gemeinsam erreicht das Wind- und Photovoltaikkraftwerk eine Leistung von rund 172 Megawatt und eine jährliche erneuerbare Stromerzeugung von 300 Gigawattstunden.

Zum Einsatz kommt modernste Tracker-Technologie: Rund 138.000 bewegliche Photovoltaikmodule folgen automatisch dem Sonnenverlauf von Osten nach Westen.

„Wir nutzen Wind und Sonne gemeinsam und gewinnen durch modernste Technologie mehr heimischen Strom. Die beweglichen Solarmodule folgen dem Sonnenverlauf vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Damit produzieren wir 10 Prozent mehr Sonnenstrom im Vergleich zu einer herkömmlichen PV-Anlage. Für die Einspeisung nutzen wir den bestehenden Netzanschluss der Windparks. So verbinden wir zwei erneuerbare Energiequellen zu einer effizienten gemeinsamen Infrastruktur“, erklärt Sharma.

In 13 Monaten errichtet – landwirtschaftliche Nutzung bleibt erhalten

Die Anlage wurde in nur 13 Monaten errichtet. Möglich wurde die rasche Umsetzung durch die enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gattendorf, dem Land Burgenland und den NGOs. Die Fläche wird weiter landwirtschaftlich genutzt.

Gemeinde und Bevölkerung profitieren

"Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie für die Gemeinde sind wichtige Zukunftsthemen. Hier positioniert sich Gattendorf ganz klar und leistet einen Beitrag dazu, die Klima- und Energiestrategieziele des Landes Burgenland zu unterstützen, um unseren gesamten Energiebedarf zukünftig selbstständig abzudecken", sagt Bürgermeister Robert Kovacs. Auch die Region und insbesondere die Gemeinde profitiert direkt von der neuen Energieinfrastruktur. Mit der neuen Photovoltaikanlage erhält die Gemeinde Gattendorf wichtige, zusätzliche, jährliche Einnahmen für die nächsten 20 Jahre.

Auch die Haushalte und Unternehmen profitieren über die Energiegemeinschaft Fanclub Burgenland Energie (FCBE) von erneuerbarem Strom aus burgenländischen Wind- und PV-Anlagen zu einem Energiepreis von 10 Cent pro Kilowattstunde beziehen. Dieser bleibt für 20 Jahre stabil – ohne Indexierung und ohne Mitgliedsgebühren. „Neben den Einnahmen für die Gemeinde Gattendorf, haben auch die Gattendorferinnen und Gattendorfer die Möglichkeit, sich wirtschaftlich zu beteiligen. Mit dem Bürgerbeteiligungsmodell besteht die Möglichkeit auf fünf Jahre eine jährliche Fixverzinsung von 3 Prozent zu erhalten“, so Sharma.

„Energieunabhängigkeit bedeutet für uns nicht nur, mehr heimischen Strom zu erzeugen. Entscheidend ist, dass die Menschen und Gemeinden unmittelbar davon profitieren. Mit langfristig stabilen Strompreisen, zusätzlichen Einnahmen für die Gemeinden und Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung bleibt die Wertschöpfung in der Region. Das ist unser burgenländischer Weg der Energiewende“, so Doskozil und Sharma abschließend.

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