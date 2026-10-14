Terminaviso: Pressegespräch zur Sanierungsoffensive 2027 mit BM Totschnig, BM Hattmannsdorfer, KPC-Abteilungsleiter Vidic

Wien (OTS) -

Bundesminister Norbert Totschnig, Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Andreas Vidic, Abteilungsleiter bei der Kommunalkredit Public Consulting (KPC) laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein zur Vorstellung der Sanierungsoffensive 2027 im Rahmen eines gemeinsamen Pressegesprächs.



Wann: Donnerstag, 15.10.2026, 12:30 Uhr

Wo: Pressezentrum des BMLUK, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien, (Eingang Sozialministerium)



Anmeldung: Wir ersuchen um Anmeldung bis Donnerstag, den 15.10.2026, um 10:00 Uhr unter [email protected].

Pressegespräch zur Sanierungsoffensive 2027 mit BM Totschnig, BM Hattmannsdorfer, KPC-Abteilungsleiter Vidic

Bundesminister Norbert Totschnig, Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Andreas Vidic, Abteilungsleiter bei der Kommunalkredit Public Consulting (KPC) laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein zur Vorstellung der Sanierungsoffensive 2027 im Rahmen eines gemeinsamen Pressegesprächs.

Datum: 15.10.2026, 12:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pressezentrum des BMLUK

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich