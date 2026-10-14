Ruprechtshofen: Ortsdurchfahrt Brunnwiesen neugestaltet

St. Pölten (OTS) -

Die neugestaltete Ortsdurchfahrt von Brunnwiesen im Gemeindegebiet von Ruprechtshofen bietet mehr Sicherheit und ein attraktiveres Ortsbild. Das Land Niederösterreich und die Marktgemeinde Ruprechtshofen investierten insgesamt rund 630.000 Euro in die Erneuerung der Landesstraßen L 5258 und L 5259. Die Straßenmeisterei Mank setzte das Projekt gemeinsam mit Bauunternehmen aus der Region um. Von den Gesamtkosten übernimmt das Land Niederösterreich rund 425.000 Euro, die Marktgemeinde Ruprechtshofen trägt rund 205.000 Euro.

Das hohe Alter der Fahrbahnen sowie Leitungsverlegungen der Marktgemeinde Ruprechtshofen machten eine umfassende Sanierung erforderlich. Zudem fehlten im Ortsgebiet bislang Gehwege und geordnete Abstellflächen. Der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Ruprechtshofen gestalteten daher die Ortsdurchfahrt auf einer Gesamtlänge von rund 460 Metern neu.

Die Fahrbahnen der L 5258 und L 5259 erhielten entsprechend den heutigen Verkehrsanforderungen und den örtlichen Verhältnissen eine Breite von 5,5 Metern. An der L 5258 erneuerten die Fachkräfte zwischen Kilometer 4,67 und Kilometer 4,89 die gesamte Straßenkonstruktion. Auf beiden Landesstraßen brachten sie entlang des gesamten Bauloses einen neuen Fahrbahnbelag auf.

Neue Gehsteige erhöhen die Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger. Zahlreiche zusätzliche Abstellflächen schaffen ausreichend Platz für den ruhenden Verkehr. Grünflächen tragen zu einem harmonischen Ortsbild bei. Eine teilweise Anpassung des Straßenniveaus verbessert zudem die Anbindung der Hauszufahrten an die Fahrbahn.