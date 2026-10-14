Gstöttner: „Bürokratieabbau ist ein entscheidender Schritt für ein wettbewerbsfähiges Europa“

Wien (OTS) -

„Wir als Österreichische Volkspartei stehen aus voller Überzeugung für ein starkes, friedliches und wettbewerbsfähiges Europa. Damit die Europäische Union auch in Zukunft handlungsfähig bleibt, muss sie sich auf die großen Herausforderungen unserer Zeit konzentrieren. Dazu zählen die Stärkung des Binnenmarktes, der Schutz unserer gemeinsamen Außengrenzen, ein geschlossenes Auftreten in geopolitischen Fragen und eine starke europäische Verteidigung. Europa muss dort gemeinsam handeln, wo wir zusammen mehr erreichen können. Gleichzeitig müssen wir darauf achten, dass überbordende Bürokratie nicht zum Hindernis für Innovation, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit wird“, so der Generalsekretär der Österreichischen Volkspartei, Markus Gstöttner.

„Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation müssen wir bestehende bürokratische Belastungen kritisch hinterfragen – sowohl auf europäischer Ebene als auch in Österreich. Wir begrüßen daher den Vorstoß von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, unnötiges Gold-Plating nationalstaatlich abzubauen, und unterstützen die Forderung von Bundesministerin Claudia Bauer nach einem Moratorium für neue bürokratische Auflagen auf EU-Ebene. Als Österreichische Volkspartei arbeiten wir dafür, bestehende Regelungen zu vereinfachen, Doppelgleisigkeiten zu beseitigen und unsere heimischen Betriebe nachhaltig zu entlasten. Denn ein starkes Europa braucht eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und Unternehmen, die sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können, anstatt sich durch immer neue Vorschriften kämpfen zu müssen. Gemeinsam wollen wir die Weichen für ein starkes und zukunftsfrohes Europa stellen“, so Gstöttner abschließend.