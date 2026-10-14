Hanel-Torsch: Sanieren, aber wie? Wien zeigt Wege zur klimafitten Sanierung

Wien (OTS) -

Wie kann ein Wohngebäude Schritt für Schritt zukunftsfit gemacht werden? Welche alternativen Heizsysteme kommen infrage, welche Förderungen gibt es und wie können Eigentümer*innen Sanierungsprojekte erfolgreich umsetzen? Mit der Veranstaltungsreihe „Sanieren, aber wie?“ bringt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) im Herbst Informationen, Beratung und Praxisbeispiele direkt in die Wiener Stadtteile. Vier kostenlose Veranstaltungen widmen sich unterschiedlichen Aspekten der klimafitten Sanierung – von Förderungen und erneuerbarer Energie über Energiegemeinschaften bis zum Erhalt und zur Weiterentwicklung bestehender Gebäude.

Die Veranstaltungen richten sich an Eigentümer*innen von Wohnhäusern und Wohnungen, Hausverwaltungen und alle, die sich über Möglichkeiten einer energieeffizienten und zukunftsfitten Sanierung informieren möchten. Im Mittelpunkt stehen Informationen, anschauliche Beispiele und der direkte Austausch mit Expert*innen.

Schritt für Schritt „Raus aus Gas“

„Die Sanierung des Gebäudebestands ist eine der zentralen Zukunftsfragen des Wohnbaus. Wien bitet alle Möglichkeiten zur klimafitten Sanierung und unterstützt Eigentümerinnen und Eigentümer durch Beratung, Information und gezielten Förderangeboten. Die zentrale Drehscheibe dabei ist die kostenlose Sanierungs- du Förderberatung der „Hauskunft“. Durch Initiativen, wie Wir SAN Wien‘, Angebote wie ,Raus aus Gas‘ sowie den GB*Stadtteilbüros stehen verschiedene Angebote und Anlaufstellen zur Verfügung. Gerade vor einer Sanierung von bestehenden Gebäuden gibt es viele Fragen und unterschiedliche Lösungsansätze. Wichtig ist, dass die Menschen wissen, welche Möglichkeiten sie haben und welche Schritte für ihr Gebäude sinnvoll sind. Denn klimafit zu sanieren heißt auch, Energie und Kosten zu sparen und den Wohnkomfort zu verbessern. So machen wir den Wiener Gebäudebestand Schritt für Schritt zukunftsfit und sichern leistbaren, hochwertigen Wohnraum für die kommenden Generationen“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Gemeinsam mit der Hauskunft, der Sanierungsberatung der Stadt Wien, der Klima- und Innovationsagentur Wien, dem Stadterneuerungsprogramm WieNeu+, Wien Energie und weiteren Kooperationspartner*innen informiert die GB* zum Umstieg von fossilen Heizsystemen auf alternative Heizsysteme und zu erneuerbarer Energie, zu Photovoltaik, Fernwärme, thermischer Sanierung, Begrünung und Fördermöglichkeiten. Neben Fachinformationen bieten die Veranstaltungen auch die Möglichkeit, individuelle Fragen mit Expert*innen zu besprechen und sich anhand von Praxisbeispielen über konkrete Sanierungsmöglichkeiten zu informieren.

Sanieren, aber wie?: Vier Herbsttermine, vier Perspektiven auf die Sanierung

Die Veranstaltungsreihe „Sanieren, aber wie?“ bringt Sanierungsthemen direkt in den Stadtteil. Auf dem Programm stehen Infoabende mit Fachvorträgen, Vernetzung und Austausch mit Expert*innen sowie geführte Touren zu gelungenen Sanierungsbeispielen und Projekten.

Infonachmittag: Sanieren und Förderungen

16. Oktober 2026, 16–18 Uhr, GB*Stadtteilbüro, Quellenstraße 149, 1100 Wien

Die Expert*innen der GB* informieren gemeinsam mit der Hauskunft, der Sanierungsberatung der Stadt Wien sowie der Klima- und Innovationsagentur Wien über die wichtigsten Schritte einer Sanierung und über aktuelle Fördermöglichkeiten. Praxisbeispiele zeigen, wie Sanierungsprojekte erfolgreich umgesetzt werden können. Mit der Möglichkeit, individuelle Fragen an die Expert*innen zu stellen!

Geführte Tour: Sanieren, aber wie? On tour!

20. Oktober 2026, 16.30–19 Uhr, GB*Stadtteilmanagement, Nordbahnstraße 14, 1020 Wien

Anhand zweier Best-Practice-Beispiele erhalten die Teilnehmenden Einblicke in die Sanierung von Gründerzeithäusern und die Umstellung auf erneuerbare Energien. Das Stadterneuerungsprogramm WieNeu+ informiert über aktuelle Projekte und ihr Förderangebot, Expert*innen der Hauskunft, der Sanierungsberatung der Stadt Wien und Wien Energie stehen für Fragen zur Verfügung.

Infonachmittag: Energiegemeinschaften im mehrgeschossigen Wohnbau

6. November 2026, 16–18 Uhr, GB*Stadtteilbüro, Quellenstraße 149, 1100 Wien

Wie können Nachbar*innen, Wohnhausanlagen oder Betriebe gemeinsam Strom erzeugen, nutzen und dabei Kosten sparen? Das GB*Team informiert gemeinsam mit Expert*innen der Klima- und Innovationsagentur Wien und der Österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften zu gemeinschaftlicher Stromnutzung, rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, Fördermöglichkeiten und erfolgreichen Praxisbeispielen.

Infoabend: Bestandsgebäude erhalten und entwickeln

12. November 2026, 17–19 Uhr, Bezirksvorstehung Josefstadt, Schlesingerplatz 4, 1080 Wien

Sanieren, Energie sparen, Förderungen nutzen: Der Infoabend richtet sich an Haus- und Wohnungseigentümer*innen sowie Hausverwaltungen und bietet kompakte Informationen zu Sanierung, Fernwärme sowie Begrünung und Entsiegelung – inklusive Austausch mit Expert*innen der Hauskunft, der Sanierungsberatung der Stadt Wien sowie Wien Energie.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. Alle Programmdetails und Online-Anmeldung:

www.gbstern.at/klimafit-sanieren