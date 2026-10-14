- 14.10.2026, 14:01:02
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Gemeinsam gestartet, gemeinsam abgeschlossen
Alle 25 Unternehmer:innen und Führungskräfte aus ganz Österreich haben die zweijährige ÖHV-Unternehmerakademie erfolgreich beendet.
Vor zwei Jahren starteten sie gemeinsam in die ÖHV-Unternehmerakademie (UNA), im Oktober 2026 feierten alle 25 ihren erfolgreichen Abschluss. Hinter den Absolvent:innen liegen acht Ausbildungsmodule, zahlreiche Lern-Transferarbeiten und Prüfungen – zusätzlich zu ihrer Verantwortung im Hotelbetrieb. „25 Menschen mit unterschiedlichen Betrieben, Erfahrungen und Herausforderungen haben sich vor zwei Jahren auf diesen Weg gemacht – und wirklich alle sind bis zum Ende drangeblieben. Das ist ein besonderer Erfolg und vor allem eine großartige Teamleistung“, freut sich Univ.-Prof. Dr. Birgit Pikkemaat, Prüfungsvorsitzende der UNA. Sieben Teilnehmer schlossen die Akademie mit ausgezeichnetem Erfolg ab.
Den eigenen Betrieb führen und weiterentwickeln
Die UNA verbindet Betriebswirtschaft, Führung und Strategie mit konkreten Aufgaben aus dem eigenen Hotel. In den Lern-Transferarbeiten wenden die Teilnehmer das Gelernte unmittelbar an. Sie üben, wirtschaftliche Kennzahlen einzuordnen, Entscheidungen fundiert zu treffen und Mitarbeiter zu führen. „In zwei Jahren verändert sich auch der Blick auf den eigenen Betrieb. Die Teilnehmer:innen hinterfragen gewohnte Abläufe und gewinnen Sicherheit bei schwierigen Entscheidungen“, erklärt Brigitta Brunner, BA, Leiterin der ÖHV-Unternehmerakademie. Der Austausch im Jahrgang eröffnet dabei neue Lösungswege: Die Teilnehmer:innen bringen Erfahrungen aus unterschiedlichen Betrieben ein und besprechen Fragen, die sie im Hotelalltag beschäftigen. Ausbildung, Prüfungsvorbereitung und betriebliche Verantwortung über zwei Jahre zu vereinbaren, verlangt Disziplin. Dass alle gemeinsam abgeschlossen haben, zeigt auch, wie gut sie sich dabei gegenseitig unterstützt haben.
Ein Netzwerk für Fragen aus dem Hotelalltag
„Auch nach der Ausbildung ist es wertvoll, Kolleg:innen zu haben, mit denen man betriebliche Fragen offen besprechen kann“, betont ÖHV-Präsident Walter Veit, selbst Absolvent der UNA. Über die zwei Jahre lernen die Teilnehmer die Betriebe und Herausforderungen der anderen kennen. Daraus entstehen Kontakte, auf die sie auch nach dem Abschluss zurückgreifen können.
Die Absolvent:innen in alphabetischer Reihnfolge
Stefan Brunner, HOTEL WASTLHOF, Niederau/Wildschönau
Santina Cavada, VALAVIER AKTIVRESORT, Brand
Joseph El Shamy, Msc, MOUNTAIN HOSTEL, Ramsau am Dachstein
Sandro Giovannini, DER KLEINWALSERTALER ROSENHOF, Mittelberg/Kleinw.
Viviana Gutheinz, HOTEL JUNGBRUNN - DER GUTZEITORT, Tannheim
Carina Gyger, MA, HOTEL SCHÜTTERHOF, Schladming
Stefan Gyger, HOTEL SCHÜTTERHOF, Schladming
Yasmin Hausbacher, ALPINES GOURMET HOTEL MONTANARA, Flachau
Jeremias Hehle, MA, HOTEL SCHÖNBLICK, Eichenberg
Moritz Hinteregger, HOTEL KIRCHHEIMERHOF, Bad Kleinkirchheim
Julia Höfl, HOTEL GAMSLEITEN, Obertauern
Johannes Kaufmann, HOTEL ALTE KRONE, Mittelberg/Kleinwalsertal
Florian Kerschbaumer, HOTEL KERSCHBAUMER, Russbach
Christoph Lucian, BURG VITAL RESORT, Lech
Laura-Teresa Mariacher, B.A., ALPINE SUPERIOR HOTEL BARBARAHOF 4S, Kaprun
Ivana Miletic, HOTEL SANS SOUCI WIEN, Wien
Sophia Moigg, ELISABETHHOTEL, Mayrhofen
Karomat, Mursalieva, MSc (WU), BOUTIQUE HOTEL AM STEPHANSPLATZ, Wien
Marianna Reiter, POSTHOTEL ACHENKIRCH, Achenkirch
Jörg Reitmaier, B.A., HOTEL EDELWEISS, Hochsölden
Frank Schauer, DAS HOPFGARTEN APARTHOTEL, Hopfgarten
Florian Steinberger, EVENT- UND SEMINARHOTEL "DAS STEINBERGER", Altlengbach
Barbara Stock, DAS ADLER INN - TYROL MOUNTAIN RESORT, Hintertux
Lena Tschemernjak, KLEINES HOTEL KÄRNTEN, Egg am Faaker See
Sebastian Voglmayr, LANDHOTEL GASTHOF BAUBÖCK, Andorf
Fotocredit: ÖHV/Lechner
Die ÖHV-Unternehmerakademie richtet sich an Unternehmer:innen und Führungskräfte in der Hotellerie und verbindet Betriebswirtschaft, Führung, Strategie und persönliche Weiterentwicklung. Der nächste Jahrgang startet im Oktober 2027. Mehr Informationen über die Angebote des ÖHV-Campus finden Sie hier.
Weitere Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse.
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Hotelvereinigung
Brigitta Brunner, BA
Leiterin Unternehmerakademie
Telefon: +43 1 5330952-21
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oehv.at
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