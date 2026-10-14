Gemeinsam gestartet, gemeinsam abgeschlossen

Wien (OTS) -

Vor zwei Jahren starteten sie gemeinsam in die ÖHV-Unternehmerakademie (UNA), im Oktober 2026 feierten alle 25 ihren erfolgreichen Abschluss. Hinter den Absolvent:innen liegen acht Ausbildungsmodule, zahlreiche Lern-Transferarbeiten und Prüfungen – zusätzlich zu ihrer Verantwortung im Hotelbetrieb. „25 Menschen mit unterschiedlichen Betrieben, Erfahrungen und Herausforderungen haben sich vor zwei Jahren auf diesen Weg gemacht – und wirklich alle sind bis zum Ende drangeblieben. Das ist ein besonderer Erfolg und vor allem eine großartige Teamleistung“, freut sich Univ.-Prof. Dr. Birgit Pikkemaat, Prüfungsvorsitzende der UNA. Sieben Teilnehmer schlossen die Akademie mit ausgezeichnetem Erfolg ab.

Den eigenen Betrieb führen und weiterentwickeln

Die UNA verbindet Betriebswirtschaft, Führung und Strategie mit konkreten Aufgaben aus dem eigenen Hotel. In den Lern-Transferarbeiten wenden die Teilnehmer das Gelernte unmittelbar an. Sie üben, wirtschaftliche Kennzahlen einzuordnen, Entscheidungen fundiert zu treffen und Mitarbeiter zu führen. „In zwei Jahren verändert sich auch der Blick auf den eigenen Betrieb. Die Teilnehmer:innen hinterfragen gewohnte Abläufe und gewinnen Sicherheit bei schwierigen Entscheidungen“, erklärt Brigitta Brunner, BA, Leiterin der ÖHV-Unternehmerakademie. Der Austausch im Jahrgang eröffnet dabei neue Lösungswege: Die Teilnehmer:innen bringen Erfahrungen aus unterschiedlichen Betrieben ein und besprechen Fragen, die sie im Hotelalltag beschäftigen. Ausbildung, Prüfungsvorbereitung und betriebliche Verantwortung über zwei Jahre zu vereinbaren, verlangt Disziplin. Dass alle gemeinsam abgeschlossen haben, zeigt auch, wie gut sie sich dabei gegenseitig unterstützt haben.

Ein Netzwerk für Fragen aus dem Hotelalltag

„Auch nach der Ausbildung ist es wertvoll, Kolleg:innen zu haben, mit denen man betriebliche Fragen offen besprechen kann“, betont ÖHV-Präsident Walter Veit, selbst Absolvent der UNA. Über die zwei Jahre lernen die Teilnehmer die Betriebe und Herausforderungen der anderen kennen. Daraus entstehen Kontakte, auf die sie auch nach dem Abschluss zurückgreifen können.

Die Absolvent:innen in alphabetischer Reihnfolge

Stefan Brunner, HOTEL WASTLHOF, Niederau/Wildschönau

Santina Cavada, VALAVIER AKTIVRESORT, Brand

Joseph El Shamy, Msc, MOUNTAIN HOSTEL, Ramsau am Dachstein

Sandro Giovannini, DER KLEINWALSERTALER ROSENHOF, Mittelberg/Kleinw.

Viviana Gutheinz, HOTEL JUNGBRUNN - DER GUTZEITORT, Tannheim

Carina Gyger, MA, HOTEL SCHÜTTERHOF, Schladming

Stefan Gyger, HOTEL SCHÜTTERHOF, Schladming

Yasmin Hausbacher, ALPINES GOURMET HOTEL MONTANARA, Flachau

Jeremias Hehle, MA, HOTEL SCHÖNBLICK, Eichenberg

Moritz Hinteregger, HOTEL KIRCHHEIMERHOF, Bad Kleinkirchheim

Julia Höfl, HOTEL GAMSLEITEN, Obertauern

Johannes Kaufmann, HOTEL ALTE KRONE, Mittelberg/Kleinwalsertal

Florian Kerschbaumer, HOTEL KERSCHBAUMER, Russbach

Christoph Lucian, BURG VITAL RESORT, Lech

Laura-Teresa Mariacher, B.A., ALPINE SUPERIOR HOTEL BARBARAHOF 4S, Kaprun

Ivana Miletic, HOTEL SANS SOUCI WIEN, Wien

Sophia Moigg, ELISABETHHOTEL, Mayrhofen

Karomat, Mursalieva, MSc (WU), BOUTIQUE HOTEL AM STEPHANSPLATZ, Wien

Marianna Reiter, POSTHOTEL ACHENKIRCH, Achenkirch

Jörg Reitmaier, B.A., HOTEL EDELWEISS, Hochsölden

Frank Schauer, DAS HOPFGARTEN APARTHOTEL, Hopfgarten

Florian Steinberger, EVENT- UND SEMINARHOTEL "DAS STEINBERGER", Altlengbach

Barbara Stock, DAS ADLER INN - TYROL MOUNTAIN RESORT, Hintertux

Lena Tschemernjak, KLEINES HOTEL KÄRNTEN, Egg am Faaker See

Sebastian Voglmayr, LANDHOTEL GASTHOF BAUBÖCK, Andorf

Gruppenfoto

Fotocredit: ÖHV/Lechner

Die ÖHV-Unternehmerakademie richtet sich an Unternehmer:innen und Führungskräfte in der Hotellerie und verbindet Betriebswirtschaft, Führung, Strategie und persönliche Weiterentwicklung. Der nächste Jahrgang startet im Oktober 2027. Mehr Informationen über die Angebote des ÖHV-Campus finden Sie hier.

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