Art of Conferencing.

Altheim (OTS) -

Mit delv präsentiert Wiesner-Hager ein Konferenztischprogramm, das Hochwertigkeit und Funktionalität in einer stilsicheren Gestaltung vereint. Die klaren Linien und der zeitlose Look machen delv zu einem Design-Statement in modernen Meeting-, Conferencing- und Coworking-Umgebungen.

Das Erscheinungsbild ist reduziert und zurückhaltend – für eine ungestörte Kommunikation. Holz als maßgeblich sichtbares Material sorgt für stimmige Atmosphäre in Konferenzräumen und bringt mehr Wohnlichkeit ins Büro. Die besonderen Merkmale von delv sind die Tischplatte mit einer leichten und schwebenden Anmutung sowie das A-förmige Gestell. Die zentrale Positionierung sorgt für exzellente Beinfreiheit und ermöglicht so komfortables Sitzen sowohl an der Längs- als auch an der Stirnseite. Verfügbar ist das Gestell wahlweise in Buchen- oder Eichen-Massivholz, aber auch in einer sachlichen, robusten Aluminium-Variante.

Das delv Konferenztisch-Programm bietet eine große Bandbreite an Material- und Farboptionen: Die Tischoberfläche ist in hochwertigem Furnier und strapazierfähigen Laminat-Oberflächen erhältlich. Dadurch bietet delv flexible Möglichkeiten der Raumgestaltung für anspruchsvolle Coworking- und Conferencing-Einrichtungen.

Zur Wahl stehen mehrere Tischformate als kompakte Einzeltische sowie großflächige Doppeltische mit bis zu 140 x 480 cm für 14 Personen. Der Doppeltisch wird durch einen Mittelfuß verbunden und garantiert eine hohe Stabilität des Tischsystems. Eine durchdachte Kabelführung sorgt für die unkomplizierte Integration moderner Medientechnik – für effiziente Meetings und Videokonferenzen ohne Kabelsalat.

Design: arge2