NEOS Wien machen Integration zum Thema ihrer heurigen Klausur

Wien (OTS) -

Klubobfrau Selma Arapović: „Integration braucht klare Regeln, gleiche Chancen und die Bereitschaft, sich einzubringen. Das sind die Grundlagen für ein funktionierendes Zusammenleben.“

Bei der heurigen Klausur im Burgenland rücken die NEOS Landespartei und der NEOS Rathausklub das Thema Integration in den Mittelpunkt. Gemeinsam arbeitet man an den politischen Schwerpunkten für die kommenden Monate und beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen, die das Zusammenleben in Wien langfristig prägen werden.

„Wer in Wien lebt, muss sich integrieren: unsere Regeln achten, Deutsch lernen und die Rechte anderer respektieren. Wer das dauerhaft verweigert, muss mit klaren Konsequenzen rechnen. Gleichzeitig müssen wir das Bildungssystem stärken, damit jedes Kind seine Talente entdecken und sein Potenzial entfalten kann.“, betont Landesgeschäftsführer Philipp Kern.

Ein besonderer Fokus liegt deswegen auf der frühkindlichen Bildung und dem Spracherwerb. Klubobfrau Selma Arapović erklärt: „Unser Anspruch ist klar: Jedes Kind soll beim Schulstart so gut Deutsch können, dass es dem Unterricht folgen kann. Dafür brauchen wir Sprachförderung, die zum Alltag im Kindergarten gehört, und zusätzliche Unterstützung dort, wo die Herausforderungen besonders groß sind. Eltern sind dabei wichtige Bildungspartner – Ihre Mitwirkung ist ein entscheidender Teil des Bildungserfolgs ihrer Kinder.“

Die Klausur am Donnerstag und Freitag (15./16.10.) bildet die Grundlage für die nächsten politischen Schritte.