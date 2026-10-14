Peter Schneeberger mit interimistischer Leitung von Ö1 betraut

Wien (OTS) -

Peter Schneeberger, im ORF-Fernsehen derzeit Leiter der Abteilung Aktuelle Kultur, übernimmt mit Anfang November 2026 die interimistische Leitung von Ö1. Er wird damit sowohl Channelmanager als auch Kulturchef des Senders. Entscheidungen über langfristige personelle Weichenstellungen obliegen dem künftigen ORF-Generaldirektor Clemens Pig. Kurt Reissnegger, bisheriger Leiter von Ö1, tritt mit Ende des Monats Oktober in den Ruhestand.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Mit Peter Schneeberger übernimmt ein wahrer Kulturprofi die interimistische Leitung von Ö1. Ich bin überzeugt davon, dass er den Sender in dieser Übergangsphase mit ruhiger Hand führen wird. Peter Schneebergers Erfahrung und Professionalität garantieren, dass unser Publikum auch weiterhin auf das gewohnt hohe Niveau von Ö1 vertrauen kann. Gleichzeitig möchte ich auch Kurt Reissnegger für sein so wertvolles Engagement danken und wünsche ihm alles Gute für den Ruhestand.“

Kurzbiographie Peter Schneeberger

Der gebürtige Tiroler studierte in Salzburg, Berlin und Wien Musikwissenschaften und Germanistik. Als Kulturjournalist und -moderator ist er seit 2009 im ORF tätig. Seit 2012 moderiert er die „kulturMATINEE“ am Sonntag, seit 2021 den „kulturMONTAG“. Von 2017 bis 2020 war er ORF-Vertreter im Moderationsteam des 3sat-Magazins „Kulturzeit“. 2020 und 2022 wurde Peter Schneeberger in der Kategorie „Kultur“ zum „Journalisten des Jahres“ gewählt. Seit 2013 präsentiert er die Reihe „Orte der Kindheit“, die Abteilung Aktuelle Kultur im ORF-Fernsehen leitet er seit 2018.