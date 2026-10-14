Einladung zum Pressefrühstück: Bilanz und Ausblick des Tiroler Tourismus

Innsbruck (OTS) -

Die aktuelle Sommersaison geht mit 31. Oktober zu Ende, im November startet das touristische Winterhalbjahr. Wir laden Sie daher zum Pressefrühstück ein, um gemeinsam mit Ihnen Bilanz über den Sommer 2026 im Tiroler Tourismus zu ziehen. Darüber hinaus geben wir eine erste Einschätzung zum kommenden Winter.

Ihre Gesprächspartner sind:

Mario Gerber, Tirols Landesrat für Tourismus, Wirtschaft und Digitalisierung

Karin Seiler, Geschäftsführerin Tirol Werbung

Ingrid Schneider, Geschäftsführerin Verband der Tiroler Tourismusverbände

Alois Rainer, Spartenobmann Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol

Wann:

Donnerstag, 22. Oktober 2026

9 Uhr

Wo:

Moments Tirol

Museumstraße 1

6020 Innsbruck

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten aus organisatorischen Gründen um Anmeldung an [email protected].

Pressefrühstück: Bilanz und Ausblick des Tiroler Tourismus

Datum: 22.10.2026, 09:00 Uhr

Ort: Moments Tirol

Museumstraße 1

6020 Innsbruck