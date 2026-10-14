  • 14.10.2026, 12:59:02
  • /
  • OTS0132

Einladung zum Pressefrühstück: Bilanz und Ausblick des Tiroler Tourismus

Innsbruck (OTS) - 

Die aktuelle Sommersaison geht mit 31. Oktober zu Ende, im November startet das touristische Winterhalbjahr. Wir laden Sie daher zum Pressefrühstück ein, um gemeinsam mit Ihnen Bilanz über den Sommer 2026 im Tiroler Tourismus zu ziehen. Darüber hinaus geben wir eine erste Einschätzung zum kommenden Winter.

Ihre Gesprächspartner sind:

Mario Gerber, Tirols Landesrat für Tourismus, Wirtschaft und Digitalisierung

Karin Seiler, Geschäftsführerin Tirol Werbung

Ingrid Schneider, Geschäftsführerin Verband der Tiroler Tourismusverbände

Alois Rainer, Spartenobmann Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol

Wann:

Donnerstag, 22. Oktober 2026

9 Uhr

Wo:

Moments Tirol

Museumstraße 1

6020 Innsbruck

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten aus organisatorischen Gründen um Anmeldung an [email protected].

Pressefrühstück: Bilanz und Ausblick des Tiroler Tourismus



Datum: 22.10.2026, 09:00 Uhr



Ort: Moments Tirol


Museumstraße 1

6020 Innsbruck





 Rückfragen & Kontakt 
Tirol Werbung GmbH
 Mag. Florian Neuner
 Telefon: +43 676 88158 320
 E-Mail: [email protected]
 OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T74
Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen
Stichworte
Channel
 Anhang 
 [Donnerstag, 22.10.2026, 09:00] 
 Tirol Werbung GmbH 
 Rückfragen & Kontakt 
Tirol Werbung GmbH
 Mag. Florian Neuner
 Telefon: +43 676 88158 320
 E-Mail: [email protected]
So erreichen Sie uns
APA-Comm GmbH
 Laimgrubengasse 10 
 1060 Wien, Österreich 
PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310
APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234
Services
PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen

OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels
Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus
Bleiben Sie informiert
OTS-Mailabo
APA-Blog

 Newsletter Abonnieren 
Disclaimer
© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright