- 14.10.2026, 12:30:32
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- OTS0122
Termine am 15. Oktober 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.00 Uhr, Pressekonferenz der Wiener Grünen zum Thema „Wohnraum schützen, Spekulation stoppen“ mit u.a. der nicht amtsführenden Stadträtin Judith Pühringer und Gemeinderat Georg Prack (3., Paulusgasse 5)
(Schluss) red
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