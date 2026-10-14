Mistplatz in Ottakring wird neu gebaut

Wien (OTS) -

Kreislaufwirtschaft am Puls der Zeit: Mit dem Neubau des Mistplatzes Ottakring setzt Wien wichtige Schritte für die Zukunft. In der Kendlerstraße entsteht bis 2028 ein neuer Mistplatz, der den Anforderungen einer modernen Abfallwirtschaft und einer klimafitten Stadt gerecht wird – mit erweiterten, optimalen Möglichkeiten zur getrennten Müllentsorgung, einem vollwertigen Winterdienstplatz mit Siloanlage, einer 48er-Tandler Box und einem modernen Gebäude mit begrünten Dachflächen, Fassaden und Sonnenstromanlagen.

Der neue Mistplatz Ottakring wird unweit des bestehenden gebaut, in Planung und Errichtung werden rund 22 Mio. Euro investiert. In der Kendlerstraße 40 wird er nach Fertigstellung den bisherigen Mistplatz in der Kendlerstraße 38 ersetzen, der bis zu diesem Zeitpunkt der Bevölkerung zur Verfügung steht.

Gemeinsam mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky sowie den Bezirksvorsteher*innen aus Ottakring, Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus sind jetzt die Vorbereitungsarbeiten am Gelände gestartet. „Damit Wien zu einer Stadt ohne Verschwendung wird, setzen wir auf Kreislaufwirtschaft: Je mehr getrennt gesammelt wird, umso mehr kann recycelt werden. Wir schaffen dafür die notwendige Infrastruktur,“ betont Klimastadtrat Jürgen Czernorhorszky. „Nicht vermeidbare Abfälle werden - zu Hause oder am Mistplatz - getrennt gesammelt, dann in hoher Qualität aufbereitet und am Ende zu gefragten Sekundärrohstoffen“.

„Mit dem neuen modernen Mistplatz ganz in der Nähe der bestehenden Anlage verbessern wir das Abfallsammelsystem in unseren Bezirken entscheidend. Kurze Wege, einfaches Entsorgen und ein tolles 48er-Angebot – davon profitieren alle Bewohnerinnen und Bewohner unserer Bezirke“, sind sich die Bezirksvorsteher*innen Stefanie Lamp (16. Bezirk), Michaela Schüchner (14. Bezirk) und Dietmar Baurecht (15. Bezirk) einig.

Erweitertes Angebot: komfortabel und sicher

Die Platzverhältnisse am bestehenden Mistplatz machen einen Neubau erforderlich, der die getrennte Entsorgung von Abfällen noch einfacher macht und damit den Anforderungen moderner Kreislaufwirtschaft gerecht wird.

Abgesenkte Mulden mit Überdachung sorgen für eine komfortable und sichere Abgabe mitgebrachter Abfälle bei allen Witterungsverhältnissen: Mehr als doppelt so viele Abfall-Sammelbereiche, gratis Kompost und die 48er-Tandler Box für alte, aber noch gute Waren, erweitern das Serviceangebot.

Überdacht, begrünt und schallgeschützt

Errichtet auf einem ehemaligen Gelände der Wiener Netze wird der neue Mistplatz teilweise überdacht, mit Schallschutz und begrünten Dachflächen und Fassaden ausgestattet.

(Schluss) MA48