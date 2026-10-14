  • 14.10.2026, 12:24:03
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"Österreich-Bild" : 50 Jahre Volksgruppengesetz. Nur ein leeres Versprechen?

Eine Produktion aus dem ORF-Landesstudio Burgenland am Sonntag, 18. Oktober 2026, 18.25 Uhr in ORF 2

Eisenstadt (OTS) - 

Im Juli dieses Jahres wurde das österreichische Volksgruppengesetz anlässlich des 50-jährigen Jubiläums novelliert - unter anderem sind die sechs autochthonen Volksgruppen - die kroatische, die slowakische, die slowenische, die tschechische, die ungarische und die der Roma - nun explizit im Volksgruppengesetz durch eine Verfassungsbestimmung abgesichert. Doch wie sieht die Realität aus?

Während der vergangenen Jahrzehnte hat sich vieles getan, für manche war das aber zu wenig. Immer wieder gab es Konflikte und Streitthemen, wie etwa den Spracherhalt, die zweisprachigen Ortstafeln oder das Minderheitenschulgesetz.

Katharina Graf-Janoska blickt in ihrer Dokumentation "50 Jahre Volksgruppengesetz. Nur ein leeres Versprechen?" am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, um 18.25 Uhr in ORF 2, gemeinsam mit Volksgruppenvertreterinnen und -vertretern zurück und versucht herauszufinden, welche Probleme tatsächlich gelöst werden konnten.

Gestaltung: Katharina Graf-Janoska
Kamera: Michael Ritter
Schnitt: Romana Krail, Christian Priedl

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Mag. (FH) Barbara Marchhart
Telefon: +43/2682/700-27447
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