Elisabeth Schwetz ist neue Präsidentin des Freiheitlichen Bildungsinstituts

Wien (OTS) -

In der heutigen Hauptversammlung des Freiheitlichen Bildungsinstituts (FBI) wurde MMag. Elisabeth Schwetz einstimmig zur neuen Präsidentin gewählt. Sie tritt damit die Nachfolge des ehemaligen Nationalratsabgeordneten Axel Kassegger an, der bereits im September seinen Rückzug aus sämtlichen politischen Funktionen angekündigt hatte. Mit dieser Wahl setzt das Institut seinen erfolgreichen Weg der professionellen politischen Erwachsenenbildung nahtlos fort.

Zu ihrem Antritt richtete die neu gewählte Präsidentin zunächst anerkennende Worte an ihren Vorgänger, der das Institut in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt habe: „Mein großer Dank gilt meinem Vorgänger Axel Kassegger für seine bisherige, hervorragende Arbeit an der Spitze des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Ich wünsche ihm auf diesem Wege alles erdenklich Gute für seine Genesung sowie viel Erfolg und Freude auf seinem weiteren Lebensweg.“

Die studierte Juristin blickt auf eine umfassende und fundierte berufliche Laufbahn zurück, die sie für diese verantwortungsvolle Position prädestiniert. Derzeit ist Schwetz Bezirkshauptfrau des Bezirkes Wels-Land. Zuvor war sie auf Bundesebene als Volksanwältin tätig und setzte sich dort intensiv für die Anliegen der Bürger ein. Ihre ersten beruflichen Stationen absolvierte sie im Parlament, wo sie wertvolle Erfahrungen als parlamentarische Mitarbeiterin, als Referentin im Freiheitlichen Parlamentsklub sowie als Büroleiterin des Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer sammeln konnte.

Mit Blick auf die kommenden Herausforderungen skizzierte Schwetz die inhaltlichen Schwerpunkte ihrer künftigen Arbeit. „Die Bildungsarbeit für Staatsbürger ist die Hauptaufgabe des FBI. Die Interessenten für unsere Angebote werden stetig mehr. Mein Hauptaugenmerk wird daher auf der konsequenten Weiterentwicklung unserer bereits hervorragend aufgestellten Bildungsprogramme liegen. Dabei werden wir verstärkt auf den Einsatz moderner Mittel und innovativer Bildungsformate setzen, um die Menschen bestmöglich zu erreichen!“, so Schwetz, die abschließend festhielt: „Die Bildung einer eigenen Meinung erfordert echtes Wissen und Mut. Das Freiheitliche Bildungsinstitut ist genau jener Ort, an dem dieses unverzichtbare Rüstzeug auf höchstem Niveau mit auf den Weg gegeben wird.“

Auch FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl richtete der neu gewählten Präsidentin seine herzlichen Glückwünsche aus: „Elisabeth Schwetz zeichnet sich nicht nur durch ihre hohe fachliche Eignung und ihre langjährige berufliche Erfahrung aus, sondern vor allem auch durch ihre bodenständige und zutiefst menschliche Art. Mit ihr an der Spitze ist das Freiheitliche Bildungsinstitut bestens für die Zukunft gerüstet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche ihr für diese wichtige Aufgabe viel Erfolg und Freude.“