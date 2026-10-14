Kommunalkredit beabsichtigt Emission eines Additional-Tier-1-Kapitalinstruments über EUR 150 Mio.

Wien (OTS) -

Diese Meldung ist in englischer Sprache unter https://www.kommunalkredit.at/en/investor-relations/presentations verfügbar.

Die Kommunalkredit Austria AG („Kommunalkredit“) – eine auf Infrastruktur- und Energiefinanzierungen spezialisierte europäische Bank mit Fokus auf komplexe Mid-Market-Projekte in Europa – gibt heute ihre Absicht bekannt, abhängig von den Marktbedingungen ein Additional-Tier-1-Kapitalinstrument (AT1) im Volumen von EUR 150 Mio. zu begeben. Die Emission soll die Rückzahlung der bestehenden AT1-Wertpapiere der Bank im Volumen von EUR 62,8 Mio. unterstützen und zusätzlichen Kapitalspielraum für das weitere Wachstum des Kreditgeschäfts schaffen. Ihr Portfolio beläuft sich auf rund EUR 7,7 Mrd. und weist ein durchschnittliches Portfoliorating von BBB auf.

Das Instrument wird gemäß den geltenden regulatorischen Bestimmungen als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) anrechenbar sein. Es ist unbefristet ausgestaltet und sieht eine erstmalige Kündigungsmöglichkeit nach 5,5 Jahren sowie einen Mechanismus zur vorübergehenden Herabschreibung bei Unterschreiten einer CET1-Quote von 5,125 % vor. Für die Emission wird ein Rating von B+ durch S&P Global Ratings erwartet. Die Transaktion soll die Flexibilität der Kapitalstruktur der Bank stärken und ihre Investorenbasis bei spezialisierten Investoren für Bankkapital und nachrangige Schuldtitel weiter diversifizieren.

Jacques Ripoll, Chief Executive Officer der Kommunalkredit: „Die AT1-Emission ist ein weiterer Schritt in der Weiterentwicklung der Kapitalstruktur der Kommunalkredit. Sie wird unsere Investorenbasis verbreitern, unsere Kapitalflexibilität stärken und zusätzlichen Spielraum für das weitere Wachstum unseres Kreditgeschäfts in den europäischen Infrastruktur- und Energiesektoren schaffen.“

Die Kommunalkredit hat ABN AMRO und Morgan Stanley mit der Durchführung der AT1-Transaktion beauftragt. Registrierte Investoren können hier auf eine Aufzeichnung der NetRoadshow zugreifen: https://dealroadshow.finsight.com/e/KA2026