  • 14.10.2026, 11:58:33
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AVISO: 80 Jahre BSA – Festakt im Wiener Rathaus mit Heinz Fischer, Michael Ludwig und Andreas Mailath-Pokorny

Acht Jahrzehnte Denkfabrik der Sozialdemokratie – Live-Übertragung via YouTube

Wien (OTS) - 

Der BSA, Bund sozialdemokratischer Akademiker:innen, Intellektueller und Künstler:innen, feiert sein 80-jähriges Bestehen am 15. Oktober um 18 Uhr im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses. ****

Keynotes halten:

  • Dr. Heinz Fischer, Bundespräsident a.D.
  • Dr. Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien
  • Dr. Andreas Mailath-Pokorny, BSA-Präsident
  • Dr. Sepp Rieder, BSA-Präsident a.D.
  • Robert Misik, Journalist und Autor
  • Mag.a Didem Wenige, LLM, Vorstandsmitglied BSA Oberösterreich

Durch den Abend führt BSA-Vizepräsident Dr. Bernhard Müller.

Datum: Donnerstag, 15. Oktober 2026

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Ort: Stadtsenatssitzungssaal, Wiener Rathaus, Zugang über Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Der Festakt wird auch via Livestream übertragen.

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen wird um Akkreditierung unter [email protected] gebeten.

(Schluss) lsw/lw

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