- 14.10.2026, 11:58:33
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AVISO: 80 Jahre BSA – Festakt im Wiener Rathaus mit Heinz Fischer, Michael Ludwig und Andreas Mailath-Pokorny
Acht Jahrzehnte Denkfabrik der Sozialdemokratie – Live-Übertragung via YouTube
Der BSA, Bund sozialdemokratischer Akademiker:innen, Intellektueller und Künstler:innen, feiert sein 80-jähriges Bestehen am 15. Oktober um 18 Uhr im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses. ****
Keynotes halten:
- Dr. Heinz Fischer, Bundespräsident a.D.
- Dr. Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien
- Dr. Andreas Mailath-Pokorny, BSA-Präsident
- Dr. Sepp Rieder, BSA-Präsident a.D.
- Robert Misik, Journalist und Autor
- Mag.a Didem Wenige, LLM, Vorstandsmitglied BSA Oberösterreich
Durch den Abend führt BSA-Vizepräsident Dr. Bernhard Müller.
Datum: Donnerstag, 15. Oktober 2026
Uhrzeit: 18.00 Uhr
Ort: Stadtsenatssitzungssaal, Wiener Rathaus, Zugang über Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien
Der Festakt wird auch via Livestream übertragen.
Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen wird um Akkreditierung unter [email protected] gebeten.
(Schluss) lsw/lw
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