AVISO: 80 Jahre BSA – Festakt im Wiener Rathaus mit Heinz Fischer, Michael Ludwig und Andreas Mailath-Pokorny

Wien (OTS) -

Der BSA, Bund sozialdemokratischer Akademiker:innen, Intellektueller und Künstler:innen, feiert sein 80-jähriges Bestehen am 15. Oktober um 18 Uhr im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses. ****

Keynotes halten:

Dr. Heinz Fischer , Bundespräsident a.D.

, Bundespräsident a.D. Dr. Michael Ludwig , Bürgermeister der Stadt Wien

, Bürgermeister der Stadt Wien Dr. Andreas Mailath-Pokorny , BSA-Präsident

, BSA-Präsident Dr. Sepp Rieder , BSA-Präsident a.D.

, BSA-Präsident a.D. Robert Misik , Journalist und Autor

, Journalist und Autor Mag.a Didem Wenige, LLM, Vorstandsmitglied BSA Oberösterreich

Durch den Abend führt BSA-Vizepräsident Dr. Bernhard Müller.

Datum: Donnerstag, 15. Oktober 2026

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Ort: Stadtsenatssitzungssaal, Wiener Rathaus, Zugang über Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Der Festakt wird auch via Livestream übertragen.

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen wird um Akkreditierung unter [email protected] gebeten.

(Schluss) lsw/lw