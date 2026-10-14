Österreichs Kochelite versammelte sich erneut in Schladming-Dachstein

Schladming (OTS) -

Nach „The Heart of Food“ im März fand in Schladming-Dachstein kürzlich das nächste Treffen der heimischen Kulinarik-Szene statt: Die “Jeunes Restaurateurs (JRE) Österreich” hielten ihre jährliche Versammlung auf der Kessleralm auf der Planai ab. Rund 80 Köch:innen und Partner kamen zusammen, darunter die Sterneköche Richard Rauch, Lukas Nagl, Vitus Winkler, Hannes Müller und Andreas Herbst.



Um den Geschmack der Region erlebbar zu machen, kochten die Wirt:innen der Sattelberghütte, der Preintalerhütte und der Wieslechalm Gerichte aus der „Almkulinarik by Richard Rauch“. In den Gerichten wurden zudem das Miasl und der Ennstaler Steirerkas aufgegriffen. Die Koordination übernahmen Thomas Gruber und die Familie Zirngast. Erst im vergangenen Jahr 2025 feierten Sie die Aufnahme als Mitglied in die JRE-Gruppe >>



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