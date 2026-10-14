„kulturMATINEE“ am 18. Oktober: Broadway-Doku und Porträt zum 70. Geburtstag von Marin Alsop

Wien (OTS) -

Die „kulturMATINEE“ am Sonntag, dem 18. Oktober 2026 – ab 9.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON – erzählt zunächst „On Broadway – Die Erfolgsstory einer Theatermeile“, deren Nimbus ungebrochen für herausragende Produktionen und Welthits steht. Danach steht „Die Dirigentin Marin Alsop – Botschafterin der Musik“ (10.00 Uhr) sowie ehemalige und gleichzeitig erste Chefdirigentin des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien anlässlich ihres 70. Geburtstags im Mittelpunkt des gleichnamigen Porträts. Zum Abschluss des von Clarissa Stadler präsentierten ORF-Kulturvormittags bringt die „kulturWOCHE“ (10.45 Uhr) aktuelle Berichte und Tipps.

„On Broadway – Die Erfolgsstory einer Theatermeile“ (9.05 Uhr)

Seit Generationen ist der Broadway das Zentrum amerikanischer Popkultur und wahrer Magnet für Theaterliebhaber und Musicalfans aus aller Welt. In seiner Dokumentation wirft der Academy-Award-nominierte Filmemacher Oren Jacoby einen Blick auf die lange Tradition der New Yorker Theatermeile und ihre kulturelle Relevanz. Es ist die überraschende Geschichte einer Branche, die kurz vor dem Ende stand und nicht nur den Zusammenbruch verhindern konnte, sondern es auch geschafft hat, sich neu zu erfinden sowie gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

In den 1970er Jahren stand der Broadway am Rande des Bankrotts: man sprach davon, alle Theater abzureißen und sie durch Parkplätze zu ersetzen. Die Stücke, die in den Häusern gezeigt wurden, wirkten altmodisch und die Publikumszahlen gingen innerhalb von fünf Jahren um mehr als 50 Prozent zurück. Viele der großen Bühnen blieben geschlossen, denn die Theaterbesitzer konnten ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Das Viertel rund um den Broadway war so gefährlich, dass die Polizei die Passanten dazu anhielt, die Gegend nach Sonnenuntergang zu meiden.

Der Film „On Broadway“ bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit, die Schauspieler:innen, Regisseurinnen und Regisseure, Produzentinnen und Produzenten sowie Dramaturginnen und Dramaturgen zu treffen, die das Herz und die Seele des amerikanischen Theaters sind. Sie erzählen von den bemerkenswerten Veränderungen, die sie in den vergangenen 50 Jahren mitangestoßen oder miterlebt haben. Sie sprechen über die bahnbrechenden Werke und die Künstler:innen, die den Broadway zu einem Ort gemacht haben, an dem man alles finden kann: vom Experimentellen und Ikonoklastischen bis hin zu Mainstream und Kommerz. Die Dokumentation beleuchtet die Entwicklung des Theaters von seinen Anfängen im 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart und zeigt, wie der Broadway zu einem Synonym für erstklassige Bühnenproduktionen und Live-Unterhaltung wurde. Theater- und Leinwandstars wie Hugh Jackman, Helen Mirren, Alec Baldwin, Christine Baranski, James Corden, John Lithgow und Ian McKellen führen hinter die Kulissen der bahnbrechendsten und beliebtesten Broadway-Shows, von „A Chorus Line“ über „Cats“ bis „Hamilton“.

„Die Dirigentin Marin Alsop – Botschafterin der Musik“ (10.00 Uhr)

Die Dokumentation von Bernadette Wegenstein zeichnet ein ganz persönliches Porträt der US-amerikanischen Dirigentin Marin Alsop, die von 2019 bis 2025 sechs Jahre lang als erste Frau dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien als Chefdirigentin und musikalische Leiterin vorstand. Der Film begleitet die Ausnahmekünstlerin während zahlreicher musikalischer Aufführungen rund um den Globus. Um Alsops eigenen beruflichen Werdegang zu skizzieren, zeigt die Regisseurin privates Videomaterial der jungen Dirigentin mit ihrem Mentor und Lehrer Leonard Bernstein, dessen Assistentin sie später wurde. Ebenso kommen Musikerinnen und Musiker diverser Orchester und des ORF Radio-Symphonieorchester Wien sowie die Schweizer Dirigentin Sylvia Caduff zu Wort, ohne deren Vorbild die „Frau am Pult“ wohl noch länger nicht den Weg in die Köpfe der Veranstalterinnen und Veranstalter gefunden hätte. Schließlich ist Marin Alsop auch noch als Lehrende mit jungen Dirigierstudentinnen und -studenten im Gespräch zu erleben.