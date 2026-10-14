SHINE! – Belvedere Fundraising Dinner 2026 lässt die Kunst strahlen

Wien (OTS) -

Am 13. Oktober feierten rund 350 Gäste aus Kunst, Kultur und Wirtschaft im Belvedere 21 und unterstützten damit die Erweiterung der Sammlung des Belvedere.

Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann luden unter dem Motto „SHINE!“ zum diesjährigen Belvedere Fundraising Dinner in den Glaspavillon des Belvedere 21.

Im Mittelpunkt standen die Sammlung und die Menschen, die zu ihrer Weiterentwicklung beitragen. In der Ausstellung STELLPROBE wurden Erwerbungen und Schenkungen aus den vergangenen zehn Jahren unter der Direktion von Stella Rollig gezeigt – sie bildete zugleich den besonderen Rahmen für Rolligs letztes Fundraising Dinner als Generaldirektorin des Belvedere. Die Gäste konnten Kunstwerke dieser Präsentation im Obergeschoss besichtigen. Die Bandbreite reichte von historischen Gemälden bis zur zeitgenössischen Kunst – dem am stärksten wachsenden Sammlungsbereich.

Stella Rollig und Wolfgang Bergmann führten durch den Abend, für den musikalischen Höhepunkt sorgte Sofie Royer. Die Gäste folgten dem Dresscode „SHINE!“.

Zu den Gästen zählten die Künstler*innen Katrina Daschner und Dorit Margreiter Choy, Ashley Hans Scheirl, Friedl Kubelka / vom Gröller, Anouk Lamm Anouk mit Juristin Marleen Anouk-Roubik, Bernhard Leitner, Alois Mosbacher und Frenzi Rigling, Christiana Perschon, Eva Schlegel und der Architekt Carl Pruscha, Toni Schmale sowie Heimo Zobernig mit der Kunsthistorikerin Cosima Rainer.

Auch der Musiker Oskar Haag, den Gustav Klimts „Der Kuss“ zu einem gleichnamigen Song auf seinem neuen Album „Lost Cause“ inspirierte, feierte mit. Unter den Gästen waren außerdem der Schauspieler Erwin Steinhauer, der Tenor Herbert Lippert, der Architekt Roman Delugan, der Kulturmanager Edek Bartz, der Kunsthistoriker Adrian Kowanz, Rita Nitsch, Geschäftsführerin der Hermann Nitsch GmbH, Gabriele Schor, Gründungsdirektorin der Sammlung Verbund, der Kunsthistoriker Johann Kräftner, der Journalist und Publizist Johannes Kunz und Sylvia Eisenburger-Kunz, Generalsekretärin der Gesellschaft der Freunde der bildenden Künste, sowie Politikberater Karl Jurka, Diplomat Wolfgang Petritsch und die Galerist*innen Viktor Bucher, Lisa Kandlhofer, Inés Lombardi, Christian Meyer und Rosemarie Schwarzwälder.

Aus Wirtschaft und Medien waren unter anderem siwacht-Geschäftsführer Andreas Plamann, BDO-Partner und -Geschäftsführer Peter Bartos, Unternehmer und MTH-Miteigentümer Martin Waldhäusl, Dorotheum-Geschäftsführer Martin Böhm, Kunsttrans-Geschäftsführerin Birgit Vikas, „Presse“-Geschäftsführer Rainer Nowak und Gas-Connect-Austria-Geschäftsführerin Valerie Hackl sowie Beatrice Cox-Riesenfelder, Leiterin von Airport Media der Flughafen Wien AG, vertreten. Ebenfalls zu Gast waren der Unternehmer und Kunstsammler Benjamin Ruschin, die Rechtsanwält*innen Christian Dorda (Gründungspartner von DORDA), Silvia Feßl (Partnerin bei Wolf Theiss), und Julian Ring (Partner bei KWR), sowie der Steuerberater Gernot Schuster (Partner bei Deloitte Österreich) und Peter Frei, Geschäftsführer des Weinguts Stift Klosterneuburg.

Starköche Bernie Rieder und Oliver Hoffinger von der DoN Group servierten ein dreigängiges Galadinner mit Lachsforelle, Rinderfilet und veganen Alternativen.

Die Gastgeber dankten ihren Gästen für den Erlös des Abends in der Höhe von rund 200.000 Euro, der wiederum der nachhaltigen Erweiterung der Belvedere-Sammlung zugutekommt.

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