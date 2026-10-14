- 14.10.2026, 11:27:05
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Aviso PK Grüne Wien am 15.10. vor Spekulationshaus in 1030: „Wohnraum schützen, Spekulation stoppen“
Thema: Vor einem Spekulationshaus in Wien-Landstraße, wo die Mieter:innen unter zahlreichen Schikanen leiden, stellen die Grünen ein erweitertes Anti-Spekulationspaket vor, das Mieter:innen wirksam schützt.
Pressekonferenz und Fotomöglichkeit mit:
Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien
Georg Prack, Wohnsprecher Grüne Wien
Siegrid Widhalm, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Wien Landstraße
Zeit: Donnerstag, 15. Oktober 2026, 10:00 Uhr
Ort: Vis a Vis Paulusgasse 5, 1030 Wien
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at
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