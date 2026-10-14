Aviso PK Grüne Wien am 15.10. vor Spekulationshaus in 1030: „Wohnraum schützen, Spekulation stoppen“

Wien (OTS) -

Thema: Vor einem Spekulationshaus in Wien-Landstraße, wo die Mieter:innen unter zahlreichen Schikanen leiden, stellen die Grünen ein erweitertes Anti-Spekulationspaket vor, das Mieter:innen wirksam schützt.



Pressekonferenz und Fotomöglichkeit mit:

Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien

Georg Prack, Wohnsprecher Grüne Wien

Siegrid Widhalm, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Wien Landstraße



Zeit: Donnerstag, 15. Oktober 2026, 10:00 Uhr

Ort: Vis a Vis Paulusgasse 5, 1030 Wien



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