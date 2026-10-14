Hanel-Torsch: „Miteinander statt Nebeneinander im Gemeindebau“ - wohnpartner eröffnet elftes Grätzl-Zentrum in Innerfavoriten

Wien (OTS) -

Der neue Standort im Hermine-Fiala-Hof ist künftig ein Raum, der von interessierten Menschen im Grätzl für eigene Initiativen genutzt werden kann. Hier kann gelernt, gekocht und gelesen werden. So entsteht eine weitere niederschwellige Anlaufstelle für gemeinsame Aktivitäten. Das Nachbarschaftsservice wohnpartner unterstützt Bewohner*innen im Gemeindebau dabei, Konflikte im nachbarschaftlichen Zusammenleben zu lösen, vermittelt bei unterschiedlichen Interessen und trägt durch persönliche Beratung und gemeinsame Projekte zu einem respektvollen Miteinander bei.

„Mit dem neuen Grätzl-Zentrum ‚Innerfavoriten‘ schaffen wir in Favoriten einen weiteren Ort, an dem Nachbarschaft gelebt werden kann. Im alltäglichen Leben im Gemeindebau treffen Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten und Interessen unmittelbar aufeinander und leben in einer Gemeinschaft zusammen. Diese Vielfalt macht Wien aus! Sie stärkt das soziale Zusammenleben und ist seit Generationen der Kitt für den legendären Wiener Zusammenhalt. Gleichzeitig braucht es Gelegenheiten und Orte, an denen aus dem täglichen Nebeneinander ein gutes Miteinander entstehen kann. Das neue Grätzl-Zentrum schafft dafür die passenden Rahmenbedingungen und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, das Wohnumfeld aktiv mitzugestalten. Nicht zuletzt, um das zu feiern, laden diese Woche alle Wiener Grätzl-Zentren mit zahlreichen Aktivitäten zum Tag der offenen Tür ein. Denn vorbeikommen, mitmachen und ein Teil der Gemeinschaft werden, zahlt sich in der Stadt des Miteinanders immer aus“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch eröffnete am Dienstag, 13. Oktober, das neue wohnpartner-Grätzl-Zentrum „Innerfavoriten“ im Hermine-Fiala-Hof. Auf mehr als 300 Quadratmetern bietet der insgesamt elfte Standort in Wien Raum für Veranstaltungen, Beratung, nachbarschaftliche Initiativen und informelle Begegnungen.

Ein Ort, der auf Wünsche aus dem Grätzl eingeht

Die Entscheidung für den Standort geht auch auf Erfahrungen aus der bisherigen Arbeit von wohnpartner in Innerfavoriten zurück. In den vergangenen Jahren war das Team regelmäßig in den Wohnhausanlagen vor Ort. Dabei äußerten Bewohner*innen wiederholt den Wunsch nach einem eigenen Treffpunkt, an dem sie sich unkompliziert austauschen und gemeinsam aktiv werden können. Mit dem neuen Zentrum wird dieser Wunsch aufgegriffen.

Bei der Eröffnungsfeier zeigten eine Bewegungs- und Bastelstation für Familien, eine Kaffeehaus-Ecke sowie das „Demokratie-Glücksrad“ die Bandbreite möglicher Aktivitäten. Künftig sind unter anderem Bildungs- und Informationsangebote, kulturelle Veranstaltungen, Bewegungs- und Gesundheitsangebote sowie Workshops und Gesprächsrunden vorgesehen. Eine voll ausgestattete Küche schafft außerdem Raum für gemeinsame Kochaktivitäten und kulinarischen Austausch. Die Angebote sollen Menschen unterschiedlicher Generationen und Lebenssituationen ansprechen.

Auch Bewohner*innen, die eigene Initiativen entwickeln oder Projekte umsetzen möchten, sollen dabei Unterstützung finden.

Neuer Treffpunkt für Favoriten

Eine Besonderheit ist die Verbindung zur früheren Nutzung des Standorts: Bis vor Kurzem befand sich hier eine städtische Bibliothek. An diese Geschichte soll das neue Zentrum mit einer Leseecke sowie regelmäßigen Buchpräsentationen und literarischen Veranstaltungen anknüpfen.

Favoriten ist mit mehr als 223.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der bevölkerungsreichste Bezirk Wiens. Rund 65.000 Menschen leben hier in Gemeindebauten. Mit dem Barbara-Prammer-Hof befindet sich in Favoriten auch der erste Gemeindebau NEU. Jetzt bekommt der Bezirk sein drittes Grätzl-Zentrum, mitten in Favoriten.

„Durch das neue Grätzl-Zentrum entsteht ein weiterer Ort der Begegnung und des Austausches speziell für Gemeindebau-Mieter*innen. Hier gibt es ausreichend Raum, um Ideen und Aktivitäten für eine bessere Nachbarschaft umzusetzen. Dass dabei auch die frühere Nutzung des Standorts als Bibliothek aufgegriffen wird, ist ein schönes Zeichen dafür, wie bestehende Orte weiterentwickelt und für das Grätzl neu belebt werden können. Gemeinsam mit dem Grätzl-Zentrum Wienerberg und dem Grätzl-Zentrum Bassena 10 in der Per-Albin-Hansson-Siedlung entsteht so ein starkes Trio für eine gute Nachbarschaft“, so der stellvertretende Bezirksvorsteher von Favoriten, Gerhard Blöschl.

Im Auftrag der Stadt: wohnpartner und Wiener Wohnen stärken soziale Infrastruktur

wohnpartner unterstützt Bewohner*innen in Wiener Gemeindebauten bei Fragen des Zusammenlebens, vermittelt bei Konflikten und begleitet nachbarschaftliche Projekte. Das neue Grätzl-Zentrum ergänzt dieses Angebot um einen dauerhaften Anlaufpunkt im Wohnumfeld – ermöglicht durch die Stadt Wien, umgesetzt und gestaltet von Wiener Wohnen und wohnpartner. Innerfavoriten ist eines der am dichtesten besiedelten Stadtgebiete - das neue Angebot trifft also punktgenau auf den Bedarf vor Ort.

"Eine gute Nachbarschaft macht den Gemeindebau lebenswert und die Grätzl-Zentren spielen hier eine entscheidende Rolle. Sie sind in ganz Wien Räume des Miteinanders und des Dialogs. Hier werden unterschiedliche Interessen und Anliegen besprochen, gemeinsame Lösungen gesucht und gefunden und gemeinsame Projekte der Bewohnerinnen und Bewohner entwickelt. Hier kann alles gemacht werden, was nur gemeinsam geht. Das alles mit kompetenter Unterstützung und Beratung der wohnpartner. So wird die Gemeinschaft im Gemeindebau gestärkt. Wiener Wohnen stellt dafür gerne die Räume zur Verfügung, wir freuen uns über das neue Grätzl-Zentrum Innerfavoriten. Mitten im Bezirk, in einem der für den Bezirk prägenden Gemeindebau-Höfe“, so Johannes Pritz, Vizedirektor von Wiener Wohnen.

„Mit dem neuen Grätzl-Zentrum ‚Innerfavoriten‘ wollen wir einen Rahmen schaffen, in dem sich die Menschen aus dem Grätzl wiederfinden und eigene Schwerpunkte setzen können. Dabei geht es nicht nur um organisierte Veranstaltungen, sondern auch darum, dass sich Menschen unkompliziert treffen, Interessen teilen und selbst Projekte auf die Beine stellen können. Entscheidend ist für uns, dass sich das Angebot an den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner orientiert und gemeinsam mit ihnen wächst“, erklärt Claudia Huemer, Bereichsleiterin von wohnpartner.

Woche der offenen Grätzl-Zentren: Eröffnung als Highlight

Die Eröffnung des neuen Grätzl-Zentrums findet im Rahmen der „Woche der offenen Grätzl-Zentren“ von wohnpartner statt. Von 12. bis 16. Oktober laden die Standorte dazu ein, das Nachbarschaftsservice und seine Angebote kennenzulernen. Auf die Besucher*innen wartet ein vielfältiges Programm mit gemeinsamen Aktivitäten, Bildungsangeboten sowie Beratung und Information. Das gesamte Programm ist unter wohnpartner-wien.at/aktuelles/veranstaltungen abrufbar.

Adresse des neuen Grätzl-Zentrums:

wohnpartner Grätzl-Zentrum Innerfavoriten

1100 Wien, Laxenburgerstraße 90a, Ecke Troststraße

[email protected]

Einige Highlights aus dem Programm der wohnpartner Grätzl-Zentren – geordnet nach Grätzl-Zentren:

wohnpartner Grätzl-Zentrum Krieau

Adresse: 1020 Wien, Engerthstraße 230

E-Mail: [email protected]

FR 16.10.: Vernissage Frau Fricek (16.00-18.00 Uhr)

Die dargestellten Gemälde zeugen von der Beständigkeit und Schönheit der Natur – trotz ihrer zunehmenden Zerstörung. Sie verhandeln auch die Schlichtheit des Blumenmotivs und vermitteln Stimmungen wie die Frische des Frühlings und die Romantik einer Waldlichtung. FR 16.10.: PowerPoint-Karaoke by FOMP Vienna (18.30 – 20.30 Uhr) Willkommen zu improvisiertem Digitalunfug! Acht völlig ahnungslose Referent*innen werden Vorträge halten, die sie noch nie vorher gesehen haben. Das Themenspektrum kennt keine Grenzen. Sei es „Die große Kunst der Sandskulpturen“ oder „Voltigieren auf Hamstern“ – bei PowerPoint-Karaoke ist alles möglich! Das Publikum bewertet diese Auftritte per Punktekarten.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten

Adresse: 1030 Wien, Lechnerstraße 2-4/Stiege 6

E-Mail: [email protected]

DO 15.10.: Frauenfrühstück (09.30-11.00 Uhr) und Kochgruppe „Köstliche Momente“ (11.00–14.00 Uhr)

wohnpartner Grätzl-Zentrum Reumannhof/Margareten

Adresse: 1050 Wien, Margaretengürtel 100-110/6/1

E-Mail: [email protected]

DO 15.10.: Kochen & Co! „Gemeinsam nach Lust & Laune kochen, plaudern und erleben“ (10.00–13.00 Uhr) (Eingang Brandmayergasse 37/6/1)

wohnpartner Grätzl-Zentrum Favoriten Bassena 10

Adresse: 1100 Wien, Ada-Christen-Gasse 2

E-Mail: [email protected]

MI 14.10.: Reparatur-Café (14.00–18.00 Uhr)

wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg

Adresse: 1100 Wien, Neilreichgasse 113/Stiege 25

E-Mail: [email protected]

DO 15.10.: Workshop „Stolperfalle Mensch?“ (10.00–12.00 Uhr)

Die Teilnehmenden erhalten Informationen zum Thema „Stürze im Alter“ und werden motiviert, Präventionsmaßnahmen zu ergreifen.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Hernals

Adresse: 1170 Wien, Wattgasse 96-98/9/1

E-Mail: [email protected]

DO 15.10.: WIG-Workshop „Gesunde Ideen: Aus der Krise ins Tun kommen“ (17.00-19.00 Uhr)

wohnpartner Grätzl-Zentrum Kaisermühlen

Adresse: 1220 Wien, Goethehof, Schüttaustraße 1-39

E-Mail: [email protected]

DO 15.10.: Frauen*frühstück (9.30–11.30 Uhr)

FR 16.10.: Männer kochen (17.00-19.00 Uhr)