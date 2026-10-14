Barbara Stöckl im Gespräch mit Irmgard Griss, Ursula Strauss, Gernot Rainer und Herbert Lackner

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die ehemalige Höchstrichterin Irmgard Griss, Debütautor Gernot Rainer, Schauspielerin Ursula Strauss und Journalist Herbert Lackner zu Gast bei Barbara Stöckl:

Pünktlich zu ihrem 80. Geburtstag blickt die ehemalige Höchstrichterin und Ex-Nationalratsabgeordnete Irmgard Griss auf ihr bisheriges Leben zurück – von ihrem Aufwachsen am Bauernhof bis hin zu ihrer Ernennung als erste Präsidentin des OLG Graz. In „Stöckl“ spricht sie über Erinnerungen, Macht und darüber, wie der Umgang mit Gerechtigkeit den Blick darauf verändert.

Lungenfacharzt Gernot Rainer stand während der Corona-Pandemie an vorderster Front. In seinem Debütroman „Bruchlinien“ verarbeitet er diese Zeit nun auf literarische Weise. Er spricht über Bruchlinien in der Gesellschaft und das Entstehen von Überzeugungen. Außerdem verrät er im Gespräch mit Barbara Stöckl, ob er sich als der Rebell sieht, als der er oft bezeichnet wird.

Als Schauspielerin zum Publikumsliebling avanciert, ist Ursula Strauss – derzeit in der neuen ORF/ARD-Degeto-Krimireihe „Tiroler Blut“ zu sehen – seit einigen Jahren auch als Sängerin erfolgreich. Gemeinsam mit ihrem Bühnenpartner Ernst Molden erschien kürzlich das neue Album „Nochdvegl“. Sie spricht über ihre künstlerische Identität, Mut und was der richtige Partner im richtigen Umfeld bedeutet.

Als langjähriger Journalist und ehemaliger „profil“-Chefredakteur zählt Herbert Lackner zu den profiliertesten Chronisten der österreichischen Zeitgeschichte. In seinem neuen Buch „Im Schatten der Gemütlichkeit“ blickt er auf die 1950er und 1960er Jahre, eine Zeit zwischen Wirtschaftswunder und gesellschaftlicher Enge. Wie gut die „guten alten Zeiten“ wirklich waren, verrät er in „Stöckl“.