Vom Messpunkt zum intelligenten Wassernetz: Microtronics diskutiert Zukunft der digitalen Wasserwirtschaft

Ruprechtshofen (OTS) -

Einzelne Messstellen liefern wichtige Informationen über den Zustand von Wasser- und Abwassernetzen. Die Herausforderung besteht zunehmend darin, diese Daten zu verknüpfen und das gesamte Netz besser zu verstehen. Künstliche Intelligenz eröffnet dabei neue Möglichkeiten, Zusammenhänge zu erkennen, kritische Entwicklungen frühzeitig zu identifizieren und Infrastrukturbetreiber bei Entscheidungen zu unterstützen.

Wie sich die Wasserwirtschaft in diese Richtung entwickelt, diskutierte die Microtronics Engineering GmbH vom 7. bis 9. Oktober beim Partnerevent „Together for Tomorrow – Shaping the Future of Water“. Rund 30 internationale Partner aus Ländern wie Deutschland, Frankreich, England, Italien, der Türkei, der Schweiz und Saudi-Arabien kamen dazu mit dem Microtronics-Team in der Wachau und am Unternehmensstandort in Ruprechtshofen zusammen.

Neue Anforderungen an die Wasserinfrastruktur

Zunehmende Extremwetterereignisse, steigende Anforderungen an die Betriebssicherheit und neue europäische Vorgaben stellen Infrastrukturbetreiber vor Herausforderungen. In seiner Keynote beleuchtete Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dirk Muschalla von der TU Graz die Resilienz der Entwässerungsinfrastruktur. Praxisbeispiele und Live-Demonstrationen aus dem Microtronics Team zeigten, wie sich Messdaten und intelligente Analysen für das Management von Trinkwasser- und Abwassernetzen nutzen lassen.

Internationale Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor

Unter dem Motto „Grow Together“ diskutierten Microtronics und seine Partner über Marktpotenziale und die Weiterentwicklung ihrer Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt standen der offene Erfahrungsaustausch, Rückmeldungen aus der Praxis und die Verbindung technologischer Kompetenz mit lokaler Marktkenntnis.

„Die Herausforderungen in der Wasserwirtschaft werden komplexer und lassen sich nur gemeinsam bewältigen. Unsere Partner bringen wertvolle Erfahrungen aus unterschiedlichen Märkten ein. Wenn wir dieses Wissen mit unserer Technologie verbinden, können wir gemeinsam neue Potenziale erschließen“, so Martin Buber, Microtronics Engineering GmbH.

Ein Rundgang durch den Unternehmensstandort in Ruprechtshofen bot den Gästen Einblicke in die Produktentwicklung und Fertigung.

Über Microtronics

Die Microtronics Engineering GmbH mit Sitz in Ruprechtshofen, Niederösterreich, entwickelt und produziert seit 2006 Technologien zur Digitalisierung kritischer Infrastruktur in der Wasser- und Energiewirtschaft. Das Unternehmen bietet Lösungen aus Sensorik, Datenloggern, sicherer Datenkommunikation und digitalen Plattformen für die Trinkwasserversorgung, Abwasserwirtschaft, Hydrologie und Energieinfrastruktur.