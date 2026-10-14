Aufregende Neuproduktion von "Tanz der Vampire" ab Herbst 2027 im Ronacher - mystischer und düsterer als je zuvor

Wien (OTS) -

Kaum ein Musical fasziniert die Menschen so wie TANZ DER VAMPIRE. Musical-Intendant Christian Struppeck holt die Vampire 2027 in einer überarbeiteten Neuproduktion des Originals aufgrund großer Publikumsnachfrage zurück ans Wiener Ronacher – mystischer, düsterer und unheimlicher als je zuvor.

Mit rund 11 Millionen Besucher*innen in 15 Ländern und 13 Sprachen, zählt es zu den absolut erfolgreichsten und beliebtesten Stücken der Vereinigten Bühnen Wien, einem Unternehmen der Wien Holding. Nun kommt das VBW-Kultmusical in neuem Glanz nach Wien zurück. Die große Gala-Premiere findet im September 2027 statt, Cast und Team werden im Frühjahr präsentiert. Der Vorverkauf ist ab sofort eröffnet.

Die Ewigkeit beginnt 2027

Seit der Weltpremiere bei den Vereinigten Bühnen Wien hat sich TANZ DER VAMPIRE auch international zu einem absoluten Kultmusical entwickelt und begeistert bis heute die Menschen rund um den Globus. So waren die Vampire bisher in Belgien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Japan, Polen, Russland, der Slowakei, der Schweiz und den USA zu erleben. Nun kehrt TANZ DER VAMPIRE an den Ort seiner Uraufführung zurück.

Karin Ramser, Wien-Holding Geschäftsführerin : „Die Vereinigten Bühnen Wien leisten einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt und zur internationalen Positionierung unserer Stadt. Sie sind nicht nur ein prägender Bestandteil des Wiener Kulturlebens, sondern haben mit ihren Eigenproduktionen immer wieder Maßstäbe für die Entwicklung des Musicals gesetzt. TANZ DER VAMPIRE steht beispielhaft für diese Erfolgsgeschichte. Ich freue mich sehr, dass die VBW dieses außergewöhnliche Musical 2027 in einer neuen Produktion wieder in Wien zeigen und damit einmal mehr unter Beweis stellen, welche Bedeutung Wien als internationaler Musicalstandort hat.“

Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant : „TANZ DER VAMPIRE ist längst mehr als ein Musical, es ist ein Phänomen, das das Publikum auf der ganzen Welt begeistert. Rund elf Millionen Menschen in 15 Ländern haben die Vampire in ihren Bann gezogen, die Show hat allerorts Kultstatus erlangt und neue Maßstäbe im Musiktheater gesetzt. Mit der Neuproduktion unseres Originals bringen wir diese Erfolgsgeschichte nun zurück auf die Bühne des Ronacher – geheimnisvoll, düster und mystischer als je zuvor.“

Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien : „Mit der Neuproduktion von TANZ DER VAMPIRE schreiben die Vereinigten Bühnen Wien ein weiteres Kapitel ihrer langen außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte. Das Kultmusical steht wie kaum ein anderes Werk für die internationale Strahlkraft der VBW-Eigenproduktionen und beweist, dass die VBW seit Jahrzehnten bei künstlerischer Exzellenz, Innovationskraft und Publikumsbegeisterung internationale Maßstäbe setzt.“

TANZ DER VAMPIRE

Tickets unter www.musicalvienna.at, bei Wien Ticket unter 01/588 85-111 sowie an allen Vorverkaufsstellen der VEREINIGTEN BÜHNEN WIEN.

https://www.musicalvienna.at/



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