„Kabarettgipfel“ zum Thema „Beziehungen“ mit Andreas Vitásek, Gery Seidl, Malarina, Alain Frei und den Kernölamazonen am 16. Oktober

Wien (OTS) -

Wenn sich die deutschsprachige Kleinkunstszene zum Gipfeltreffen versammelt, steht dieses Mal ein Thema im Zentrum, an dem sich alle schon einmal die Zähne ausgebissen haben: „Beziehungen“. Beim 19. „Kabarettgipfel“ am Freitag, dem 16. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 nehmen Andreas Vitásek, Malarina, Gery Seidl und die Kernölamazonen gemeinsam mit ihrem Kollegen aus der Schweiz, Alain Frei, das Zwischenmenschliche aufs Korn – berührend, bissig und pointiert. Um 21.20 Uhr geht es mit einer bunten Sendung weiter: In „Was gibt es Neues?“ begeht Oliver Baier im roten Glitzeroutfit den „Trag-etwas-Auffälliges-Tag“, während sein Rateteam – Katharina Straßer, Lydia Prenner-Kasper, Omar Sarsam, Paulus Bohl und Florian Scheuba – unter anderem dem „Rainbow-Verfahren“ auf die Spur kommen will. Beide Sendungen sind bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON verfügbar.

„Kabarettgipfel“ (20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Alles, was man schon immer zum Thema „Beziehungen“ wissen wollte, wird bei diesem „Kabarettgipfel“ besprochen. Egal, ob es um die Beziehung zu Partnerinnen und Partnern, Motorrädern, Märchenfiguren oder sogar Filterkaffee geht, Liebe ist allgegenwärtig an diesem Abend. Musikalisch begleitet von „KGB – Die Kabarettgipfelband“ liefern Andreas Vitásek, Gery Seidl, Malarina, Alain Frei und die Kernölamazonen einen Abend voller Liebeschaos, Familiengeschichten und süßsauren Wahrheiten. Die Kernölamazonen feiern als „praxisorientierte Wissenschaftlerinnen der Liebe“ hormonelle Höhenflüge und Urlaubskatastrophen zwischen Schnaps in St. Kathrein und einem sternenlosen Himmel in Athen. Berührend und bitterkomisch erzählt Andreas Vitásek von seinem Vater, Begräbnissen und der Erkenntnis, dass ein Vater nicht auch ein Freund sein muss. Bei Alain Frei eskaliert eine One-Night-Stand-Story inklusive brennender Nachttischlampe, Glitzerexplosion und Hotelmanagement in Alarmbereitschaft. Malarina zerlegt Märchen, Balkanromantik und Beziehungsmythen – von Dornröschen bis Rapunzel – im „Gangster Style“. Und Gery Seidl philosophiert über die große Liebe zu seiner alten Suzuki, den legendären Urli-Kaffee und künstliche Intelligenz, die vielleicht bald ganz Europa regiert.

„Was gibt es Neues?“ (21.20 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

So hat man Oliver Baier noch nie gesehen! Das rote Glitzeroutfit steht ihm und er trägt es aus gutem Grund: Sendungsthema der Woche ist der „Trag-etwas-Auffälliges-Tag“. Dieser Tag wird – wenig überraschend – in den USA begangen. Katharina Straßer, Lydia Prenner-Kasper, Omar Sarsam, Paulus Bohl und Florian Scheuba tragen vergleichsweise dezente Farben. Weniger dezent sind zum Teil die Gedanken, die sie sich darüber machen, was das sogenannte „Rainbow-Verfahren“ sein könnte oder warum der offizielle Slogan des US-Bundesstaats New Mexico „Red or Green“ lautet? Für gute Rateleistungen wirft Oliver Baier seinem Rateteam wie immer Goodies zu. Aber diesmal zeigt er vollen Körpereinsatz, um sicherzustellen, dass die Goodies auch dort landen, wo sie ankommen sollen. Die Promifrage stellt Impro-Kabarettistin Magda Leeb: Sie möchte wissen, warum an einem Aussichtsturm in Baden-Württemberg im Jahr 2006 eine überdimensionale hellblaue Unterhose aufgehängt wurde. Eine bunte Sendung durch und durch.