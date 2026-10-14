- 14.10.2026, 10:42:33
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AK Pressekonferenz am 21. Oktober: Gesund, fit, vorsorgen – Megatrend Pillen und Proteine bei Jungen!
AK startete Umfrage zu Nahrungsergänzungsmitteln bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Starkes Immunsystem, Muskelaufbau, vorbeugen, mehr Ausdauer – der Hype um Nahrungsergänzungsmittel ist groß. Das wird auch durch Influencer:innen in Social Media-Kanälen angeheizt. Die Österreichische Gesellschaft für Ernährung hat im Auftrag der AK knapp 570 junge Menschen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren zur Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln befragt. Das Ergebnis ist bemerkenswert. Die Umfrage und Schlussfolgerungen präsentieren bei einer Pressekonferenz
Gabriele Zgubic, Leiterin der AK Wien Konsument:innenpolitik
Petra Lehner, AK Konsument:innenpolitik
Mittwoch, 21. Oktober 2026, 10.00 Uhr
AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock
1040 Wien, Plößlgasse 2
Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/pillen mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected].
AK Umfrage: Gesund, fit, vorsorgen – Megatrend Pillen und Proteine bei Jungen!
AK startete Umfrage zu Nahrungsergänzungsmitteln bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Starkes Immunsystem, Muskelaufbau, vorbeugen, mehr Ausdauer – der Hype um Nahrungsergänzungsmittel ist groß.
Datum: 21.10.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock
Plößlgasse 2
1040 Wien
Österreich
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