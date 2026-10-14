DER FLIEGENDE HOLLÄNDER ab 17. Oktober im MusikTheater an der Wien

Wien (OTS) -

1843 hat Richard Wagner mit seiner romantischen Oper Der fliegende Holländer den Anspruch seines späteren Gesamtkunstwerks eindrucksvoll vorweggenommen. Indem er das faszinierende Porträt von Senta ins Zentrum seiner Inszenierung stellt, hinterfragt Regisseur Philipp Stölzl das Frauenbild des 19. Jahrhunderts. Neben den arrivierten Wagner-Interpreten Jordan Shanahan und Wilhelm Schwinghammer debütiert die kanadische Sopranistin Ambur Braid in Wien. Am Pult der Wiener Symphoniker steht Robert Jindra, der Arnold Schoenberg Chor singt unter der Leitung von Erwin Ortner.

Der Fluch des fliegenden Holländers

Ein düsterer Fluch hängt über ihm: Nur alle sieben Jahre darf der als „fliegender Holländer“ berühmt-berüchtigte Seemann an Land gehen und versuchen, eine Frau zu finden, die ihn durch ihre Treue erlöst. Ansonsten ist er dazu verdammt, durch die Weltmeere zu irren. Senta, die Tochter des Kapitäns Daland, weiß um das Schicksal des Holländers und sieht sich dazu berufen, ihn durch ihre Liebe zu erlösen. Doch kann sich ihre Besessenheit von diesem Phantom auch in der Realität beweisen?

Richard Wagner schildert in seiner 1901 in den Kanon der „Bayreuth-würdigen“ Werke aufgenommenen Oper einen am Leben und an der Gesellschaft verzweifelnden Menschen. 1841 in Paris komponiert, erschien das Werk erst zwei Jahre später in Dresden.

Premiere

Samstag, 17. Oktober 2026 um 19.00 Uhr



Termine

Dienstag, 20. Oktober

Donnerstag, 22. Oktober

Sonntag, 25. Oktober

Mittwoch, 28. Oktober

Freitag, 30. Oktober

jeweils um 19.00 Uhr im MusikTheater an der Wien (Linke Wienzeile 6, 1060 Wien).



Tickets

Tickets sind in an den Tageskassen der Theater der Vereinigten Bühnen Wien (Ronacher, Raimund Theater und Theater an der Wien) sowie online und bei Wien Ticket im Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at und in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Pressefoto:

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