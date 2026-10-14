Raiffeisenbank Wels verstärkt die Green Finance Alliance

Wien (OTS) -

Die Green Finance Alliance, eine freiwillige Klimainitiative des BMLUK für Finanzunternehmen, wächst. Mit der Raiffeisenbank Wels tritt die größte heimische Primärbank des Raiffeisensektors der Green Finance Alliance bei. Die Raiffeisenbank Wels betreut mehr als 53.000 Kundinnen und Kunden an 16 Standorten.



Die Raiffeisenbank Wels wird neuestes Mitglied der Green Finance Alliance. Damit bekennt sie sich dazu, Klimaschutzaspekte systematisch in ihrem Kerngeschäft zu berücksichtigen. Die Initiative des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) begleitet Finanzunternehmen dabei, ihr Kerngeschäft mit kurz- und mittelfristigen Schritten am langfristigen Klimaziel auszurichten. Sie setzt genau dort an, wo Finanzunternehmen die heimische Wirtschaft bei der Transformation zur Klimaneutralität unterstützen können.



„Der heurige Hitzesommer hat deutlich gemacht, wie stark wir von den Klimaveränderungen betroffen sind. Neben wirksamen Sofortmaßnahmen ist es auch wichtig, Klimaschutz mittel- und langfristig auszurichten. Die Finanzwirtschaft hat hier eine zentrale Aufgabe, denn sie kann den Wandel der Wirtschaft mit dem notwendigen, großen finanziellen Hebel aktiv mitgestalten: Nachhaltige Finanzierungen und Investitionen können dazu beitragen, notwendige Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen. Entscheidend ist, Klimaziele Schritt für Schritt in den Geschäftsentscheidungen zu verankern. Die Mitglieder in der Green Finance Alliance zeigen bereits, dass das erfolgreich gelingen kann. Wir freuen uns sehr, dass nun auch die Raiffeisenbank Wels Teil der Green Finance Alliance ist“, betont Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig.



Klimaschutz im Kerngeschäft verankern

Besonders regionale Banken können mit ihrer Kredit- und Investmenttätigkeit dabei helfen, Investitionen nachhaltig auszurichten. Die Raiffeisenbank Wels ist seit ihrer kürzlich abgeschlossenen Fusion mit der Raiffeisenbank Gunskirchen – die Gründungsmitglied der Green Finance Alliance war – nun die größte Primärbank im heimischen Raiffeisensektor. Zu ihren Kundinnen und Kunden zählen neben Privaten insbesondere auch regionale Unternehmen und Landwirtschaftsbetriebe. Mit dem neuen Fokus aus der Green Finance Alliance legt die Raiffeisenbank Wels in den nächsten Jahren ihren Fokus gezielt darauf, Klimaschutzaspekte in Kredit- und Investmentportfolios zu integrierten, grüne Aktivitäten auszweiten und vor allem auch Klimarisiken aktiv zu steuern.



„Nachhaltigkeit und Klimaschutz beschäftigen uns in der Raiffeisenbank Wels bereits seit vielen Jahren. Mit der Mitgliedschaft in der Green Finance Alliance gehen wir diesen Weg konsequent weiter und setzen dort an, wo wir als Bank unmittelbar etwas bewirken können: in unserem Kerngeschäft. Die Mitgliedschaft ist für uns eine klare Selbstverpflichtung, unsere Klimaziele systematisch weiterzuentwickeln und umzusetzen. Damit wollen wir unseren Beitrag zu einer klimaverträglichen Wirtschaft Schritt für Schritt weiter ausbauen“, betont MMag. Roland Hechenberger, MBA Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Wels.



Über die Green Finance Alliance

Die Green Finance Alliance ist eine freiwillige Initiative des BMLUK für Finanzunternehmen. Mitglieder arbeiten anhand eines transparenten und verpflichtend umzusetzenden Kriterienkatalogs daran, Klimaschutzaspekte in ihrem Kerngeschäft zu verankern und klimabezogene Risiken zu berücksichtigen. Das jährliche Monitoring durch die unabhängige Koordinierungsstelle im Umweltbundesamt sowie durch das Lenkungsgremium der Initiative machen den Fortschritt transparent. Folgende Unternehmen sind Mitglied in der Green Finance Alliance: BKS Bank, HYPO Oberösterreich, Raiffeisenbank Wels, Raiffeisen Landesbank Vorarlberg, Sparkasse Pöllau, UNIQA Insurance Group, VBV Pensionskasse und VBV Vorsorgekasse.