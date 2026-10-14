„Klima Kompakt“: Ministerium nennt Biodiversität essenziell – bei Mooren und Gewässern ist keine Bewertung günstig

Wien (OTS) -

Der Biodiversitäts-Monitor, ein nicht gewinnorientiertes Datenprojekt, ergänzt die Seite „Klima Kompakt“ des BMLUK unter Leitung von Norbert Totschnig um Daten, die dort bislang fehlen. Das Ministerium schreibt: „Biodiversität ist für Klimaschutz essenziell.“ Was fehlt, ist der Zustand: In Österreichs Meldung an die EU nach der FFH-Richtlinie (2019–2024) sind nur 26 von 110 Bewertungen von Lebensräumen günstig; bei Mooren und Gewässern keine einzige. Unter Äckern und Wiesen liegen 12.440 Hektar entwässerter Moorböden. Bis 2030 soll laut Entwurf des Wiederherstellungsplans nicht einmal jeder dreizehnte Hektar wieder nass werden. Auch der Wald ist keine sichere Senke mehr: Laut Umweltbundesamt nahmen Landnutzung und Wald Anfang der 1990er-Jahre rund 15 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent auf, 2023 gaben sie rund 7,5 Millionen ab. „Wer Biodiversität essenziell nennt, muss auch sagen, wie es um sie steht – mit Zahlen und Quellen“, sagt Philip Reitsperger, Initiator des Monitors.