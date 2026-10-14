  • 14.10.2026, 10:25:02
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FPÖ - Nepp zu Einbruchsserie in Leopoldstadt: Karners Dienstzeitbombe gefährdet Sicherheit der Wiener!

Zehn Einbrüche binnen weniger Tage im Nordbahnviertel. FPÖ warnte bereits vor den Folgen des neuen Polizeidienstzeitmodells

Wien (OTS) - 

Die Einbruchsserie im Wiener Nordbahnviertel mit zehn betroffenen Geschäftslokalen innerhalb weniger Tage bestätigt für den Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp die massiven Bedenken gegen das neue Dienstzeitmodell der Polizei und den Widerstand aus den eigenen Reihen.

„Wir Freiheitliche haben von Anfang an davor gewarnt, dass Karners Dienstzeitbombe die Polizeipräsenz auf Wiens Straßen schwächen wird. Jetzt erleben wir ausgerechnet in der Leopoldstadt, einem der Laborbezirke, eine massive Einbruchsserie. Während Geschäftsleute um ihre Existenz fürchten, experimentiert der ÖVP-Innenminister mit der Sicherheit der Bevölkerung“, kritisiert Nepp.

Bereits die bisherigen Erfahrungen mit dem neuen Dienstzeitmodell hätten schon gezeigt, dass Funkwagenschichten reduziert und Polizeikräfte aus anderen Bezirken zur Unterstützung herangezogen werden mussten: „Wenn ein Dienstzeitmodell nur dann funktioniert, weil Polizisten aus anderen Bezirken aushelfen müssen, spricht das nicht für das Karner-Projekt. Wie soll dieses System erst bei einer flächendeckenden Einführung ohne Hilfskrücken funktionieren? Karner muss seine Dienstzeitbombe endlich entschärfen und dann restlos entfernen, statt die Sicherheit der Wiener weiter aufs Spiel zu setzen. Unsere Polizisten brauchen vernünftige Arbeitsbedingungen und die Bevölkerung ausreichend Polizeipräsenz und das gerade in den Nachtstunden“, fordert Nepp abschließend.

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