Österreichischer Kabarettpreis 2026: Fernsehpreis geht an „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) -

Das Publikum hat gewählt: Während die Gewinnerinnen und Gewinner des Österreichischen Kabarettpreises 2026 bereits seit Längerem feststehen, wurden die Preisträger:innen des Fernseh- und Onlinepreises gestern, am Dienstag, dem 13. Oktober 2026, im Rahmen einer feierlichen Gala im Globe Wien bekanntgegeben: Freuen darf sich Peter Klien, seine Sendung „Gute Nacht Österreich“ (freitags in ORF 1 und auf ORF ON) wurde – bereits zum dritten Mal – mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet. Die bzw. der beliebteste digitale Content-Creator:in wurde wieder mit dem Onlinepreis geehrt – dieser ging heuer an Ebru Sokolova als „Schwesta Ebra“. Moderiert wurde die Verleihung, die ORF 1 und ORF ON am Freitag, dem 11. Dezember 2026, um 23.10 Uhr zeigen, erneut von Clemens Maria Schreiner.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Politische Satire schaut genau hin, hinterfragt und muss unbequem sein. Genau das gelingt Peter Klien und dem Team von ‚Gute Nacht Österreich‘ Woche für Woche. Dass das Publikum die Sendung bereits zum dritten Mal mit dem Fernsehpreis auszeichnet, ist eine besondere Anerkennung ihrer Arbeit. Ich gratuliere dem gesamten Team sehr herzlich!“

Peter Klien: „Ich bedanke mich bei allen, die unsere Sendung schauen und für uns abgestimmt haben. Ich bedanke mich aber auch bei allen, die unsere Sendung schauen und nicht für uns abgestimmt haben. Zuletzt bedanke ich mich auch bei jenen, die unsere Sendung nicht schauen, und trotzdem für uns abgestimmt haben. Wobei mir unklar ist: Wie kann man für etwas sein, wovon man nichts versteht? Aber gut: Das könnte ich auch viele Politikerinnen und Politiker fragen. Bei denen ich mich freilich ebenso bedanke: Denn ohne ihre Glanzleistungen wäre ‚Gute Nacht Österreich‘ schlichtweg nicht halb so lustig!“

Der Österreichische Kabarettpreis verleiht seit 1999 jährlich Auszeichnungen an Kabarettistinnen und Kabarettisten sowie Satiriker:innen. Der Österreichische Kabarettpreis 2026 wird in sechs Kategorien vergeben: Hauptpreis, Programmpreis, Förderpreis, Sonderpreis, Fernsehpreis und Onlinepreis. Unter den Preisträger:innen für 2026 sind Severin Groebner (Hauptpreis) und Chrissi Buchmasser (Förderpreis). Der Programmpreis ehrt „The Kabarettist“ von David Scheid. Der Sonderpreis geht an Robert Steiner und Stefan Gaugusch, die seit 2005 das Publikum von ORF Radio Wien als Moderator und Ratte Rolf Rüdiger zum Lachen bringen.

Neben den von der unabhängigen Fachjury vergebenen Auszeichnungen kann das Publikum beim Fernseh- und beim Onlinepreis für seine Favoriten abstimmen. In den vergangenen Jahren wurden die ORF-Formate „Science Busters“, „Was gibt es Neues?“, „Gute Nacht Österreich“ und „Wir sind Kaiser“ mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet. Heuer handelte es sich bei allen fünf für den Fernsehpreis nominierten TV-Produktionen um ORF-Sendungen: die ORF-1-Formate „Gute Nacht Österreich“, „Maschek“ und „Pratersterne“ sowie die ORF-III-Produktionen „Die Tafelrunde“ und „Die Kabarett Talente Show“.